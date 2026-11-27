VALE A PENA VER DE NOVO

Eusébio invade casa abandonada com a família, e Maria da Paz protege parentes em 'A Dona do Pedaço' nesta sexta (27 de novembro)

Vicente decide deixar Fabiana em um convento, enquanto Dorotéia cobra uma atitude do marido para proteger os filhos

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:00

Evelina (Nívea Maria) pede clemência aos Matheus, mas eles negam em A Dona do Pedaço Crédito: Reprodução | TV Globo

Em A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo nesta sexta-feira (27), Vicente (Álamo Facó) decide deixar Fabiana (Nathalia Dill) em um convento. Enquanto isso, Eusébio (Marco Nanini) finge ser o líder de uma ocupação de moradores de rua para conceder uma entrevista. Preocupada com a situação dos filhos, Dorotéia (Rosi Campos) cobra uma atitude do marido.

Em busca de um lugar para ficar, Eusébio encontra uma casa abandonada e leva toda a família para o imóvel. Em São Paulo, Maria (Juliana Paes) chega à casa de Marlene (Suely Franco). No mesmo momento, uma família invade a residência vizinha, e a protagonista impede que Marlene denuncie Eusébio e seus parentes.

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