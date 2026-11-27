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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:00
Em A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo nesta sexta-feira (27), Vicente (Álamo Facó) decide deixar Fabiana (Nathalia Dill) em um convento. Enquanto isso, Eusébio (Marco Nanini) finge ser o líder de uma ocupação de moradores de rua para conceder uma entrevista. Preocupada com a situação dos filhos, Dorotéia (Rosi Campos) cobra uma atitude do marido.
Em busca de um lugar para ficar, Eusébio encontra uma casa abandonada e leva toda a família para o imóvel. Em São Paulo, Maria (Juliana Paes) chega à casa de Marlene (Suely Franco). No mesmo momento, uma família invade a residência vizinha, e a protagonista impede que Marlene denuncie Eusébio e seus parentes.
‘A Dona do Pedaço’
A Dona do Pedaço é exibida às 17h45, logo após a Sessão da Tarde.