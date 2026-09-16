Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

EVA abre vendas para o Carnaval 2027 e terá último ano com Felipe Pezzoni

O cantor comandará o bloco pela última vez no Circuito Dodô, em fevereiro de 2027, antes de iniciar carreira solo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:53

EVA abriu as vendas para o Carnaval 2027, o último de Felipe Pezzoni à frente da banda
EVA abriu as vendas para o Carnaval 2027, o último de Felipe Pezzoni à frente da banda Crédito: Reprodução/Instagram

O Carnaval de Salvador de 2027 será marcado pela despedida de Felipe Pezzoni do EVA. Depois de anos à frente da banda, o cantor fará seu último desfile no comando do bloco no sábado de Carnaval, 6 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A apresentação já está com ingressos à venda. Uma das opções é o Abadá VIP, que oferece open bar premium, petiscos, acesso ao carro de apoio e banheiros exclusivos. A modalidade, segundo a organização, já está próxima de esgotar.

Com Banda Eva, veja como foi o Festival do Parque

Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Festival do Parque também contou com feira, stands de comida e praça de alimentação por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO
auto-upload por auto-upload
1 de 42
Banda Eva faz esquenta de Carnaval no Festival do Parque por Arisson Marinho/CORREIO

A despedida acontece antes de uma nova fase na carreira de Felipe, que seguirá em trajetória solo após o Carnaval. Para o artista, o último desfile pelo EVA terá um significado especial justamente pela relação construída com o público durante a folia. “Esse Carnaval será ainda mais especial, para marcar minha despedida do EVA. Espero todos vocês!”, afirmou Felipe Pezzoni.

Leia mais

Baiana Gabriela é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e ganha convite especial de Jacquin

Juliette revela convite de casamento inspirado em obra de Francisco Brennand; veja detalhes

Mateus Solano explica atitude polêmica com celular de espectadora durante peça

Esposa de Juliano Cazarré revela dia mais difícil de Guilhermina na UTI: 'Desabei'

A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

O cantor também destacou a força do Carnaval para a banda e a oportunidade de reencontrar os fãs nas ruas de Salvador ao som de músicas que fazem parte da história do grupo.

Com isso, o desfile de 6 de fevereiro de 2027 promete ser uma ocasião simbólica para os foliões que acompanham a trajetória de Felipe no EVA.

Leia mais

Imagem - 'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Imagem - Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Viúvo de influenciadora morta após cirurgia plástica fará caminhada de 150 km para cumprir promessa

Viúvo de influenciadora morta após cirurgia plástica fará caminhada de 150 km para cumprir promessa