CARNAVAL

EVA abre vendas para o Carnaval 2027 e terá último ano com Felipe Pezzoni

O cantor comandará o bloco pela última vez no Circuito Dodô, em fevereiro de 2027, antes de iniciar carreira solo

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:53

EVA abriu as vendas para o Carnaval 2027, o último de Felipe Pezzoni à frente da banda Crédito: Reprodução/Instagram

O Carnaval de Salvador de 2027 será marcado pela despedida de Felipe Pezzoni do EVA. Depois de anos à frente da banda, o cantor fará seu último desfile no comando do bloco no sábado de Carnaval, 6 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A apresentação já está com ingressos à venda. Uma das opções é o Abadá VIP, que oferece open bar premium, petiscos, acesso ao carro de apoio e banheiros exclusivos. A modalidade, segundo a organização, já está próxima de esgotar.

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A despedida acontece antes de uma nova fase na carreira de Felipe, que seguirá em trajetória solo após o Carnaval. Para o artista, o último desfile pelo EVA terá um significado especial justamente pela relação construída com o público durante a folia. “Esse Carnaval será ainda mais especial, para marcar minha despedida do EVA. Espero todos vocês!”, afirmou Felipe Pezzoni.

O cantor também destacou a força do Carnaval para a banda e a oportunidade de reencontrar os fãs nas ruas de Salvador ao som de músicas que fazem parte da história do grupo.