TELEVISÃO

Evangélico, Felipe Simas revela que cenas de romance já foram problema em casa: 'Falta de maturidade'

Ator, que viverá um pastor na próxima novela das 18h, explicou como concilia a fé com a profissão

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:23

Felipe Simas Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Felipe Simas, de 33 anos, revelou que já enfrentou dificuldades para conciliar suas crenças religiosas com as exigências da profissão. Evangélico, ele contou que as cenas amorosas que precisava gravar na televisão chegaram a causar problemas dentro de casa, especialmente pela falta de maturidade para lidar com a situação.

Em entrevista à coluna Play do jornal O Globo, o artista explicou que, com o tempo, conseguiu separar melhor a vida pessoal do trabalho. Casado com Mariana Uhlmann e pai de três filhos, Felipe afirmou que hoje entende que as demonstrações de afeto fazem parte da construção de um personagem.

Felipe Simas e família 1 de 15

"A nossa televisão brasileira é muito expositiva. A nossa cultura tende a não preservar muito as imagens sexuais dos personagens, dependendo do horário, claro. Então, temos que estar disponíveis para isso. E faz parte da vida humana. Eu, enquanto ator cristão, tenho que estar disponível para viver a totalidade do ser humano", declarou.

O ator também explicou que não considera a religião um impedimento para aceitar determinados papéis. Para ele, interpretar alguém apaixonado exige representar os sentimentos daquele personagem de maneira verdadeira.

"Se o meu personagem realmente está totalmente apaixonado, louco de amor por uma pessoa, a cena vai retratar aquilo que eles sentem. Se eu topar o trabalho, tenho que fazer sem problemas", afirmou.

Felipe reconheceu, no entanto, que nem sempre teve essa tranquilidade. "Mas isso já foi um problema aqui em casa, no sentido de falta de maturidade minha, de não saber lidar com isso. Hoje, é muito mais tranquilo. Eu sei a quem eu devo respeito. A minha esposa tem o meu respeito, a minha segurança e o meu amor. A gente entende que isso é um lado da profissão que faz parte", completou.

A relação entre religião e trabalho também estará presente no próximo papel de Felipe. O ator interpretará o pastor Geison em "Lá na minha terra", próxima novela das 18h da TV Globo, que estreia no dia 9 de novembro.

Na trama de Mario Teixeira, o personagem é um jovem religioso que acredita na força da comunidade e na convivência entre as pessoas. Para construir o papel, Felipe também tem usado os conhecimentos adquiridos durante seus estudos de Teologia, curso no qual está em fase de formação.

"O pastor Geison é um jovem que acredita piamente no poder da comunidade e da comunhão de Deus com a pessoa, mas, acima de tudo, de uns com os outros. E a gente tem esse embate religioso, que é muito comum no Brasil, entre o catolicismo e o protestantismo. A gente vai retratar como um pastor vive e como se relaciona com mulheres ao redor que se interessam por ele", falou.

"Às vezes pensamos que um pastor é espiritual a ponto de não ser afetado por aquilo que acontece no físico. E é o contrário. O pastor é um ser humano como outro qualquer, que sente coisas e se relaciona com esses sentimentos. Eu sou cristão, estudo Teologia e estou me formando. Essa conexão profissão-vida é muito interessante para mim neste momento", contou.

O artista também falou sobre a transformação provocada pela fé. Segundo ele, encontrar uma comunidade religiosa que o acolheu sem exigir que abandonasse a carreira foi fundamental para aprofundar sua relação com o cristianismo.

"Acho que todos nós temos um chamado. A forma como vamos exercer esse chamado é uma escolha nossa. Eu encontrei uma comunidade que me aceitou como eu sou, que nunca pediu para eu abrir mão da minha profissão e, ao mesmo tempo, sempre me deu a oportunidade de falar sobre aquilo que aconteceu comigo: essa experiência transcendente de passar a crer em Jesus. Eu acho que esse foi, para mim, o maior milagre que eu já experimentei, que é o milagre da crença, da fé", explicou.