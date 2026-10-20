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Evaristo Costa revela origem de seu nome e explica por que quebrou tradição familiar: 'Não pretendo ter mais filhos'

Ex-apresentador do Jornal Hoje detalhou a história do nome de origem grega que foi herdado de gerações passadas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:56

Evaristo Costa
Evaristo Costa Crédito: Reprodução

O jornalista Evaristo Costa explicou a origem de seu nome e revelou a decisão de interromper uma tradição de gerações em sua família. Conhecido por ter apresentado o Jornal Hoje, da TV Globo, entre 2004 e 2017, ele abordou o assunto ao responder a seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram.

Ao ser indagado sobre seu nome, o jornalista detalhou a escolha dos seus pais. "Essa pergunta nunca me fizeram. E tem uma explicação. Evaristo é um nome de origem grega, mas bastante usado na Itália. Minha ascendência é italiana. Meu bisavô se chamava José Evaristo. Meu avô, Evaristo. Meu pai, José Evaristo. Logo, pela lógica, fiquei com o Evaristo", declarou.

No entanto, Evaristo não passou a tradição familiar adiante ao não nomear nenhum de seus filhos como “José Evaristo”. Acontece que o jornalista só teve filhas. Ele é pai de Francesca, de 14 anos, e Antonella, de 13, frutos do casamento com Amália Stringhini.

Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e quebra da tradição familiar

Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram
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Evaristo Costa responde seguidores sobre origem do seu nome e tradição familiar por Reprodução/Instagram

Diante da sugestão de uma seguidora para que mantivesse a linhagem em um eventual filho homem, o apresentador descartou a possibilidade e afirmou não ter planos para aumentar a família.

"Seu filho vai ter que ser José Evaristo", disse a seguidora, ao passo que o jornalista respondeu: "Encerrei a tradição. Já tenho duas filhas: Francesca e Antonella. Não pretendo ter mais filhos". Outra pessoa brincou: "Tinha que ter chamado uma delas de Evarista, errou feio". Sempre bem-humorado, o jornalista rebateu: "Registra sua filha com sua dica. Vai acertar em cheio".

Houve outras sugestões de nomes para as filhas do apresentador, como chamá-las de Eva e Arista ou Eva e Rita. O comunicador compartilhou as interações nas redes sociais.

Evaristo se mudou para Cambridge, na Inglaterra, em 2017, mesmo ano em que deixou a TV Globo para um período sabático. Desde então, ele vive na cidade com a família.

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