VIDA BOA

Everton Ribeiro aproveita folga após triunfo do Bahia e curte praia do Porto da Barra com a esposa

Jogador ganhou dois dias de descanso e aproveitou o feriadão ao lado de Marilia Nery, em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 01:11

Everton Ribeiro e a esposa Crédito: Reprodução

Everton Ribeiro aproveitou a folga após a vitória do Bahia para curtir um dos cartões-postais mais famosos de Salvador. O meia passou o feriadão da Independência, na segunda-feira (7), na praia do Porto da Barra ao lado da esposa, Marilia Nery.

Nas redes sociais, Marilia compartilhou registros do casal aproveitando o dia de sol e as águas do Porto. Os dois moram na região, em um edifício localizado na Ladeira da Barra.

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro 1 de 38

O momento de descanso veio após Everton Ribeiro ajudar o Bahia a vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no sábado (5), em São Paulo. Depois da partida, o elenco ganhou dois dias de folga.