Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Everton Ribeiro aproveita folga após triunfo do Bahia e curte praia do Porto da Barra com a esposa

Jogador ganhou dois dias de descanso e aproveitou o feriadão ao lado de Marilia Nery, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 01:11

Everton Ribeiro e a esposa
Everton Ribeiro e a esposa Crédito: Reprodução

Everton Ribeiro aproveitou a folga após a vitória do Bahia para curtir um dos cartões-postais mais famosos de Salvador. O meia passou o feriadão da Independência, na segunda-feira (7), na praia do Porto da Barra ao lado da esposa, Marilia Nery.

Nas redes sociais, Marilia compartilhou registros do casal aproveitando o dia de sol e as águas do Porto. Os dois moram na região, em um edifício localizado na Ladeira da Barra.

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
1 de 38
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução

O momento de descanso veio após Everton Ribeiro ajudar o Bahia a vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no sábado (5), em São Paulo. Depois da partida, o elenco ganhou dois dias de folga.

Agora, o camisa 10 volta às atividades com o restante do grupo para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Bahia será contra o Remo, na segunda-feira (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Imagem - Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Imagem - Falha no Jornal Hoje deixa voz de Roberto Kovalick estranha e viraliza: 'Capiroto'

Falha no Jornal Hoje deixa voz de Roberto Kovalick estranha e viraliza: 'Capiroto'

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Frase do dia da Filosofia: 'Há uma diferença enorme entre perdoar alguém e oferecer novamente o mesmo lugar que essa pessoa usou para ferir você' - a reflexão inspirada em Hannah Arendt

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - A vida começa a ficar mais leve hoje (9 de setembro) para esses 4 signos do horóscopo chinês

A vida começa a ficar mais leve hoje (9 de setembro) para esses 4 signos do horóscopo chinês
Imagem - Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração

Miss Áustria morre aos 22 anos após passar por sete cirurgias no coração