Everton Ribeiro aproveita folga após triunfo do Bahia e curte praia do Porto da Barra com a esposa

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 01:11
Everton Ribeiro aproveitou a folga após a vitória do Bahia para curtir um dos cartões-postais mais famosos de Salvador. O meia passou o feriadão da Independência, na segunda-feira (7), na praia do Porto da Barra ao lado da esposa, Marilia Nery.
Nas redes sociais, Marilia compartilhou registros do casal aproveitando o dia de sol e as águas do Porto. Os dois moram na região, em um edifício localizado na Ladeira da Barra.
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro
O momento de descanso veio após Everton Ribeiro ajudar o Bahia a vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no sábado (5), em São Paulo. Depois da partida, o elenco ganhou dois dias de folga.
Agora, o camisa 10 volta às atividades com o restante do grupo para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Bahia será contra o Remo, na segunda-feira (14), pelo Campeonato Brasileiro.