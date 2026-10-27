Ex-amante de Jô aparece ao lado de Vini Jr. no 'Close Friends', mas foto levanta suspeitas de IA

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:18
Uma foto em que Vini Jr. aparece ao lado de Maiara Quiderolly, ex-amante do jogador Jô, chamou atenção nas redes sociais na noite de segunda-feira (26). Apesar de a imagem mostrar os dois juntos, o registro teria sido feito com inteligência artificial (IA), segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
De acordo com a publicação, a influenciadora compartilhou a montagem na lista de "Close Friends" (ou "amigos próximos") dos Stories do Instagram. Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Vini Jr. afirmou que o atacante do Real Madrid não conhece Maiara e nunca se encontrou com ela. Além disso, o jogador também não esteve no estabelecimento em que a foto foi publicada no dia da postagem.
Maiara Quiderolly publicou foto ao lado de Vini Jr; imagem seria falsa
Ainda segundo Fábia Oliveira, Maiara teria reservado uma mesa para jantar no restaurante de Vini Jr., localizado em Madri, na Espanha. A influenciadora teria permanecido sozinha no local durante a noite.
Em uma publicação aberta aos seguidores, ela também compartilhou uma imagem do estabelecimento, mostrando as mesas do espaço, e escreveu na legenda: "No melhor de Madri".
Quem é Maiara Quiderolly?
Maiara Quiderolly é influenciadora digital e mãe de João Gabriel, de 3 anos, fruto de seu relacionamento extraconjugal com o ex-jogador Jô, que atuou por clubes como o Corinthians, CSKA, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning, da China, Nagoya Grampus, do Japão, e Ceará. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.
Maiara Quiderolly