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Ex-amante de Jô aparece ao lado de Vini Jr. no 'Close Friends', mas foto levanta suspeitas de IA

Clique compartilhado por Maiara Quiderolly no Instagram teria sido feito com ajuda da inteligência artificial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:18

Maiara Quiderolly
Maiara Quiderolly Crédito: Reprodução/Instagram

Uma foto em que Vini Jr. aparece ao lado de Maiara Quiderolly, ex-amante do jogador Jô, chamou atenção nas redes sociais na noite de segunda-feira (26). Apesar de a imagem mostrar os dois juntos, o registro teria sido feito com inteligência artificial (IA), segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, a influenciadora compartilhou a montagem na lista de "Close Friends" (ou "amigos próximos") dos Stories do Instagram. Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Vini Jr. afirmou que o atacante do Real Madrid não conhece Maiara e nunca se encontrou com ela. Além disso, o jogador também não esteve no estabelecimento em que a foto foi publicada no dia da postagem.

Maiara Quiderolly publicou foto ao lado de Vini Jr; imagem seria falsa

Maiara Quiderolly publicou foto feita com IA ao lado de Vini Jr. por Metrópoles/Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly compartilhou Storie no restaurante de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
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Maiara Quiderolly publicou foto feita com IA ao lado de Vini Jr. por Metrópoles/Reprodução/Instagram

Ainda segundo Fábia Oliveira, Maiara teria reservado uma mesa para jantar no restaurante de Vini Jr., localizado em Madri, na Espanha. A influenciadora teria permanecido sozinha no local durante a noite.

Em uma publicação aberta aos seguidores, ela também compartilhou uma imagem do estabelecimento, mostrando as mesas do espaço, e escreveu na legenda: "No melhor de Madri".

Quem é Maiara Quiderolly?

Maiara Quiderolly é influenciadora digital e mãe de João Gabriel, de 3 anos, fruto de seu relacionamento extraconjugal com o ex-jogador Jô, que atuou por clubes como o Corinthians, CSKA, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning, da China, Nagoya Grampus, do Japão, e Ceará. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.

Maiara Quiderolly

Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
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Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram
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Maiara Quiderolly por Reprodução/Instagram

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