NOVA PROFISSÃO?

Ex-âncora do SBT deixa jornalismo e anuncia carreira em app de produção de conteúdo adulto

Fabíola Corrêa pegou fãs de surpresa ao anunciar estreia em plataforma de conteúdo adulto

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18:31

Fabíola foi âncora do SBT Notícias entre dezembro de 2025 ao final de outubro de 2026 Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista Fabíola Corrêa deixou o SBT para assumir um cargo de liderança na Privacy, plataforma de conteúdo adulto.

Fabíola, que apresentou o SBT Notícias, jornal em que foi âncora em dezembro de 2025 e se despediu no final de outubro de 2026, revelou que já pensava em ter experiência em outro campo profissional, além de ressaltar que o jornalismo a ajudou a lidar melhor com a nova carreira.

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“Há um tempo eu já pensava nisso, porque eu sentia que essa bagagem de televisão poderia me colocar em outros lugares do mercado também. Era para me desafiar mesmo. A TV é desconfortável por si só, é um ambiente que não tem rotina, é corrido, mas queria sair desse local dê certo conforto para conhecer um mercado diferente, em que minhas habilidades, adquiridas na televisão, pudessem ser exploradas, reconhecidas e valorizadas”, declarou Fabiola em entrevista ao Notícias da TV. Além disso, a jornalista explicou que outras situações difíceis vividas nos bastidores do SBT pesaram na mudanças, mas preferiu não revelar detalhes sobre os episódios.

A negociação com a Privacy começou enquanto Fabíola ainda trabalhava no canal, após uma oportunidade no Linkedin, depois que um recrutador da empresa entrou em contato com a profissional. Após reuniões sobre a proposta e os objetivos da companhia, ela decidiu aceitar o convite.

Na nova função, Fabíola lidera as áreas de Relações Institucionais e Comunicação. Entre suas atribuições estão o relacionamento com a imprensa, relações públicas, produção de roteiros audiovisuais e participação em projetos de reposicionamento da marca.