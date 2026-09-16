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Ex-apresentadora da TV Aratu surpreende ao entrar para o Exército dos Estados Unidos

Lise Oliveira revelou que se alistou em abril e agora integra a Guarda Nacional de Ohio; ela passará 10 semanas em treinamento básico de combate

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:43

Lise Oliveira, ex-apresentadora da Aratu, anunciou nova etapa profissional Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mudança radical de carreira pegou os seguidores de Lise Oliveira de surpresa. Ex-apresentadora da TV Aratu, a jornalista revelou que se alistou nas Forças Armadas dos Estados Unidos e agora faz parte da Guarda Nacional do estado de Ohio.

A decisão foi oficializada em 28 de abril de 2026, quando Lise participou da cerimônia de Juramento de Alistamento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ela postou um vídeo em que mostra o momento no qual levantou a mão direita e prometeu servir aos Estados Unidos, além de se comprometer a seguir as ordens dos superiores de acordo com as leis e regulamentos.

Lise Oliveira, ex-apresentadora da Aratu 1 de 31

"Eu juro que apoio e defendo a Constituição dos Estados Unidos e o Estado de Ohio contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos", declarou durante o juramento.

Depois da cerimônia, Lise explicou aos seguidores o que aquela etapa representava e contou que já estava prestes a começar uma nova fase dentro das Forças Armadas.

"Então, aquilo foi em 28 de abril de 2026, eu levantei a minha mão direita e fiz o juramento de alistamento e prometi servir esse país. Eu sou membro da Guarda Nacional do Estado de Ohio", contou.

Lise Oliveira, ex-apresentadora da Aratu Crédito: Reprodução

Treinamento terá duração de 10 semanas

Lise revelou que, agora, iniciará o Treinamento Básico de Combate do Exército. A preparação terá duração de aproximadamente 10 semanas. "Em 10 semanas eu vou poder dizer que eu sou uma soldado orgulhosa do Exército dos Estados Unidos", afirmou.

Por causa do treinamento, a jornalista também precisará se afastar temporariamente das redes sociais. Segundo ela, o uso de celulares não é permitido durante o período de preparação.

"Eu vou ter que tirar uma pausa das redes sociais porque nós não podemos usar nossos telefones durante o treinamento", explicou.

Lise Oliveira, ex-apresentadora da Aratu Crédito: Reprodução

Apesar da pausa, Lise disse estar empolgada com a experiência e prometeu compartilhar os detalhes da nova rotina quando puder retornar às plataformas digitais. "Eu mal posso esperar para voltar aqui e compartilhar tudo o que eu vou experimentar com vocês. Então, ore por mim, espere por mim, e eu estarei de volta em breve", afirmou.

Lise deixou a televisão brasileira e virou coach

A entrada nas Forças Armadas é mais uma mudança importante na trajetória profissional da jornalista. Lise trabalhou na TV Aratu entre 2009 e 2022, período em que atuou como apresentadora e repórter.

Depois de deixar a televisão, ela passou a investir na área de saúde e bem-estar. Em 2023, viajou para a Austrália para obter uma certificação em saúde e fitness e começou a trabalhar como coach na F45 Training.

Na nova área, Lise passou a acompanhar clientes em processos de mudança de hábitos, com orientações relacionadas a exercícios, alimentação, sono, hidratação e gerenciamento do estresse. Ela também passou a produzir conteúdo digital sobre saúde e estilo de vida.