LUTO

Ex-apresentadora do TV Fama, Janaína Barbosa morre aos 48 anos

Atriz também integrou o elenco de produção da Globo e foi casada com Otávio Mesquita; amigos lamentaram a morte nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:13

Janaina Barbosa Crédito: Reprodução

A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu na última terça-feira (3), aos 48 anos. Conhecida por comandar o TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, ela também teve passagem pela dramaturgia da Globo. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada ao portal LeoDias pelo apresentador Otávio Mesquita, que foi casado com Janaína. Ao lamentar a perda da ex-companheira, ele declarou: "Fiquei triste mesmo".

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Nas redes sociais, amigos também prestaram homenagens à artista. Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, publicou uma mensagem emocionada ao se despedir.

"Sem palavras para descrever o que eu to sentindo literalmente sem chão. Ainda sem acreditar em tudo isso... Te amo muito! Você fará falta, muita falta em nossas vidas", escreveu.

Além de apresentar o TV Fama, Janaína trabalhou como atriz e participou da minissérie Casos e Acasos, exibida pela Globo em 2008. Ela também foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro.

A artista ganhou espaço na imprensa de celebridades durante o relacionamento com Otávio Mesquita. Os dois viveram uma união de cerca de três anos, marcada por idas e vindas.

Em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, neto do fundador do Banco Alfa, Aloysio de Andrade Faria. A cerimônia aconteceu na Ilha de Comandatuba, na Bahia. O casal teve dois filhos: Bernardo, nascido em 2011, e o caçula, em 2017.