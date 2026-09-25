DESABAFO

Ex-apresentadora relembra demissão da Globo após 17 anos, expõe bastidores da saída e dispara: 'Queriam manchar minha reputação'

Cecília Flesch deixou a GloboNews após 17 anos e afirmou que a forma como sua saída foi conduzida prejudicou sua imagem

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:54

Cecília Flesch Crédito: Reprodução

Cecília Flesch voltou a falar sobre a demissão da GloboNews, ocorrida em 2023, e revelou detalhes de como enxergou o processo que encerrou sua passagem de 17 anos pela emissora. Em entrevista ao podcast "Bem-vinda ao Clube", a jornalista afirmou que considera "feia" a maneira como deixou o canal e disse que não precisava ter sua saída associada às críticas que havia feito anteriormente.

Cecília afirmou que não se sentiu maltratada durante os anos em que trabalhou na GloboNews, mas considera que o desligamento poderia ter acontecido de outra maneira. "Não precisavam ter feito da forma que fizeram. Eu tinha 18 anos de estrada, fiz muita coisa importante ali, eu quebrei muito galho. Fiz coroação do rei, fiz evento, fiz um monte de cobertura", afirmou.

Cecília Flesch 1 de 17

A declaração faz referência à repercussão de uma entrevista anterior da jornalista ao podcast "É Noia Minha?". Na ocasião, Cecília afirmou que a GloboNews estava "um saco" por abordar principalmente política e economia e contou que ela e colegas usavam o apelido "RivoNews" para se referir ao canal, em referência ao medicamento Rivotril.

Pouco depois, ela foi demitida. Na época, a Globo informou que Cecília deixava a GloboNews após 17 anos e afirmou que o "Em Ponto" passaria por uma reformulação. A emissora não atribuiu publicamente o desligamento às declarações feitas no podcast. Agora, Cecília afirma que a associação entre os episódios acabou prejudicando sua imagem.

"Espera passar essa época e depois me demite de outro jeito, sabe? Agora, associar com uma coisa que eu falei fica feio para mim. Eles não precisavam ter tido a vontade de manchar a minha reputação e a minha história", disse.

Cecília diz que já esperava ser substituída

Na avaliação da jornalista, a emissora já planejava uma mudança em sua posição. Ela contou que havia começado a recusar alguns plantões de fim de semana e passou a dizer "não" para determinadas demandas.

"Comecei a virar um ativo caro ali. Então, precisavam me demitir e me demitiram. Agora precisava ser do jeito que foi? Fizesse de uma forma mais honrosa e digna, mas eu consegui dar um baile nisso", afirmou.

A demissão também mudou a percepção de Cecília sobre algumas relações que mantinha dentro da emissora. A jornalista afirmou que se decepcionou com pessoas que considerava amigas durante os anos em que trabalhou no canal. "Ainda tenho amigos, poucos. Achava que muita gente que era meu amigo, e não era. Jurei que tinha uma família e falei: 'Ih, era só parente distante'", relatou.

Segundo Cecília, a filha também teve uma reação particular ao episódio. A jornalista contou que a menina ficou feliz quando soube da demissão por acreditar que a mãe havia sido maltratada pela emissora. "A minha filha sabe o que é porque eu fui demitida de lá, então ela tem raiva. É que ela acha que me maltrataram. Ela ficou muito feliz quando eu fui demitida", afirmou.

Apesar disso, Cecília disse que não cultiva ressentimento contra a GloboNews. Segundo ela, a filha costuma criticar a emissora quando a mãe coloca o canal na televisão, mas a jornalista tenta evitar esse tipo de sentimento. "Mamãe assiste, faz parte, não precisa ter raiva", contou ter respondido.

Depois da saída da GloboNews, Cecília passou a investir em projetos próprios e criou o Rivotalks. Ela afirmou que hoje gosta de ser reconhecida pelo trabalho que desenvolveu fora da emissora. "Hoje em dia, as pessoas me param e falam: 'Ah, você é Cecília do Rivotalks'. Isso é ótimo!", comemorou.

Como foi a demissão de Cecília Flesch

Cecília Flesch deixou a GloboNews em junho de 2023, depois de 17 anos na emissora. O desligamento aconteceu após a repercussão de sua participação no podcast "É Noia Minha?", que havia sido gravada em abril e voltou a circular nas redes sociais em junho.

Na ocasião, a Globo informou que a jornalista deixava seus quadros após 17 anos e anunciou Mônica Waldvogel e Tiago Eltz como novos apresentadores do "Em Ponto". A emissora justificou a mudança pela reformulação do telejornal.