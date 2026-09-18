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Ex-ator mirim de 'As Visões de Raven' é condenado a 2 anos e meio de prisão

Bobb’e J. Thompson, de 30 anos, pegou pena federal nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:25

Ator Bobb’e J. Thompson como Stanley em 'As visões de Raven' Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Bobb’e J. Thompson, de 30 anos, conhecido por interpretar o marrento Stanley em 'As Visões de Raven' e em séries como 'Wild ‘N Out' e 'Um Maluco na TV', foi condenado a 30 meses de prisão federal nos Estados Unidos. A sentença foi emitida nesta quarta-feira (17) em Sioux City, Iowa.

Ator Bobb’e J. Thompson é Stanley em 'As visões de Raven'

Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson como Stanley em 'As visões de Raven' por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram
Ator Bobb’e J. Thompson como Stanley em 'As visões de Raven' por Reprodução
Ator Bobb’e J. Thompson como Stanley em 'As visões de Raven' por Reprodução/Instagram
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Ator Bobb’e J. Thompson por Reprodução/Instagram

Em setembro de 2025, ele foi flagrado a 167 km/h em uma rodovia local limitadas a 113 km/h. Na abordagem, policiais afirmam ter visto uma troca de motorista com o passageiro e sentiram cheiro de maconha.

Na busca, a polícia encontrou pacotes de maconha e uma pistola .40 carregada na mochila do ator. A investigação apontou que a arma havia sido furtada no Missouri.

Como já acumulava condenações por agressão e posse ilegal de armamento em anos anteriores, Thompson virou réu federal. Ele se declarou culpado em abril e cumprirá a pena sem direito à condicional, indo direto para penitenciária de segurança federal.

Com informações de O Globo.

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