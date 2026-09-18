Ex-ator mirim de 'As Visões de Raven' é condenado a 2 anos e meio de prisão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:25
O ator Bobb’e J. Thompson, de 30 anos, conhecido por interpretar o marrento Stanley em 'As Visões de Raven' e em séries como 'Wild ‘N Out' e 'Um Maluco na TV', foi condenado a 30 meses de prisão federal nos Estados Unidos. A sentença foi emitida nesta quarta-feira (17) em Sioux City, Iowa.
Ator Bobb’e J. Thompson é Stanley em 'As visões de Raven'
Em setembro de 2025, ele foi flagrado a 167 km/h em uma rodovia local limitadas a 113 km/h. Na abordagem, policiais afirmam ter visto uma troca de motorista com o passageiro e sentiram cheiro de maconha.
Na busca, a polícia encontrou pacotes de maconha e uma pistola .40 carregada na mochila do ator. A investigação apontou que a arma havia sido furtada no Missouri.
Como já acumulava condenações por agressão e posse ilegal de armamento em anos anteriores, Thompson virou réu federal. Ele se declarou culpado em abril e cumprirá a pena sem direito à condicional, indo direto para penitenciária de segurança federal.
Com informações de O Globo.