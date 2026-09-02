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Ex-atriz da Disney, Carla Jeffery morre aos 33 anos

A causa da morte da artista, conhecida pela franquia "Zombies", não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:36

Carla Jeffery faleceu aos 33 anos
Carla Jeffery faleceu aos 33 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Carla Jeffery, conhecida por sua participação na saga “Zombies”, da Disney, faleceu na última terça-feira (1º), aos 33 anos. A confirmação da morte ocorreu por meio de sua agência, a Alexanders Talent Management, que publicou um comunicado nas redes sociais nesta quarta-feira (2). A causa do falecimento não foi divulgada até o momento.

"Por mais de 20 anos, Carla fez parte da família Alexanders Talent Management, e acompanhar seu crescimento, de uma jovem talentosa, bela e vibrante, foi um privilégio incrível. Vamos nos lembrar de seu sorriso contagiante, de sua risada, de seu talento e da linda luz que ela irradiava por onde passava", declarou a agência na publicação.

Carla Jeffery

Carla Jeffery com elenco de "Zombies" por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery em "Zombies" por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery por Reprodução/Instagram
Carla Jeffery em "Zombies" por Reprodução/Instagram
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Carla Jeffery com elenco de "Zombies" por Reprodução/Instagram

"Ela era mais do que uma cliente; era da família. Nossos corações estão com a família e os entes queridos de Carla durante este momento devastador. Pedimos respeitosamente que sua privacidade seja honrada enquanto eles vivenciam o luto por esta perda inimaginável", continuou o texto, enfatizando que a luz da atriz “nunca será esquecida”.

Em sua carreira artística, um dos maiores destaques foi a interpretação da personagem Bree nos três primeiros filmes da franquia “Zombies”, da Disney, além de ter dublado a mesma figura na série animada “Zombies: The Re-Animated Series” (2024). Além disso, Jeffery fez participações em séries como “Segura a Onda” (2000) e “Southland – A Cidade do Crime” (2009).

Carla era irmã gêmea do também ator Carlon Jeffery, conhecido por atuar em seriados da Disney como “Programa de Talentos” (2011).

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