TÉRMINO

Ex-atriz da Globo revela fim de casamento com diretora 35 anos mais jovem: 'Momentos bastante difíceis'

Fafy Siqueira, de 71 anos, contou que se separou de Fernanda Lorenzoni, de 36, em fevereiro, após dez anos de relacionamento.

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:47

Fernanda Lorenzoni e Fafy Siqueira Crédito: Reprodução

Fafy Siqueira, de 71 anos, revelou que seu casamento com a diretora teatral Fernanda Lorenzoni, de 36, chegou ao fim. A atriz e humorista contou que as duas se separaram em fevereiro, mas que só agora decidiu falar publicamente sobre o assunto. Elas ficaram juntas por 10 anos.

Fafy explicou que não se sentia à vontade para expor a vida pessoal, mas decidiu abrir o jogo sobre o término. “Você é o primeiro programa que eu falo, desde que acabou tudo, em fevereiro. Eu tive um relacionamento por dez anos com a Fernanda. A gente não é mais um casal. Em fevereiro, nós nos separamos. Somos muito amigas. Continuamos a ver os amigos juntos”, afirmou, durante participação no podcast Nativíssimo.

Fernanda Lorenzoni e Fafy Siqueira 1 de 24

A atriz admitiu que o rompimento foi doloroso para as duas e aconteceu em meio a outros problemas pessoais. Segundo ela, uma situação complicada dentro da família também coincidiu com o período da separação.

"É engraçado porque eu nunca me senti à vontade para falar isso publicamente, como você que tem um público imenso. Estou te falando de coração. Não foi fácil. Foi uma coisa bastante difícil. Tanto para mim quanto para ela. Mas fechamos um ciclo e vieram momentos bastante difíceis. Eu também tive um momento complicado dentro da minha família, que foi solucionado. E veio tudo ao mesmo tempo", desabafou.

Fafy descreveu os meses seguintes como um período de luto e contou que encontrou no trabalho uma maneira de atravessar a fase difícil. Ela está em cartaz com a peça Já Dizia Minha Avó, em São Paulo, e afirmou que o espetáculo acabou tendo um papel importante nesse processo.

"Como diz meu terapeuta, Henrique: 'é luto'. É um momento de luto. Fiz um podcast também com a Pâmela e ela falou: 'Fafy, você faz as pessoas rirem tanto, você não sofre?' Não, na verdade, ela disse: 'quando você fica triste, o que é que você faz?' Eu disse: 'Eu sofro, eu sofro.' E eu passei esses últimos quatro meses... Eu sou muito grata, inclusive, a essa peça. Eu digo coisas na peça que entravam na minha alma. E ali, eu falei: 'é isso, a gente tem que seguir'. Porque se não seguir... Isso é um pedaço do meu texto. Enquanto eu estiver viva, eu não vou ficar sentada em cima do tempo esperando ele me colocar para fora. Eu vou viver dentro dele".

Relacionamento de Fafy Siqueira e Fernanda Lorenzoni

Fafy e Fernanda se conheceram em 2016, durante a montagem do musical Forever Young. A relação se tornou pública em 2020, depois de a atriz sofrer um acidente doméstico e revelar que a diretora estava ao seu lado durante a recuperação.

"Quando saí do hospital, me ligaram para falar da queda. 'Você estava sozinha?' Eu falei: 'Não'. 'Quem estava com você?', me deu uma preguiça de falar que era uma amiga. Fui na sala e perguntei: 'Fernanda, uns repórteres estão querendo saber quem estava comigo'. Ela disse: 'Amor, fala a verdade'. Respondi: 'Minha namorada'", recordou Fafy.

"No dia seguinte, ninguém queria saber da costela quebrada, era só 'Fafy Siqueira saiu do armário'. Eu digo: 'Não, eu não saí do armário, sou claustrofóbica, nunca entrei dentro do armário", completou, bem-humorada.