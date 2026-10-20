Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-atriz mirim, Debby Lagranha vai parar no hospital às vésperas do casamento: 'Aranha me picou'

Eterna estrela de 'A Turma do Didi' precisou tomar remédio na veia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:43

Debby Lagranha participou de 'A Turma do Didi' até 2004 Crédito: Acervo

A um mês de se casar, a ex-atriz e veterinária Debby Lagranha passou por um grande susto. Nesta terça-feira (20), a eterna estrela de "A Turma do Didi" contou aos seguidores que foi parar no hospital após ser picada por uma aranha.

Longe da TV há mais de dez anos, Debby já tinha preocupado os fãs ao postar uma foto com pulseira de internação na segunda-feira (19). Horas depois, ela voltou ao hospital e mostrou o pé bem vermelho enquanto tomava remédio na veia.

Debby Lagranha é picada por aranha às vésperas do casamento

Ex-atriz mirim Debby Lagranha é picada por aranha às vésperas do casamento por Reprodução/Instagram
Ex-atriz mirim Debby Lagranha é picada por aranha às vésperas do casamento por Reprodução/Instagram
Debby Lagranha participou de 'A Turma do Didi' até 2004 por Acervo
Debby Lagranha participou de 'A Turma do Didi' até 2004 por Acervo
1 de 4
Ex-atriz mirim Debby Lagranha é picada por aranha às vésperas do casamento por Reprodução/Instagram

Mesmo com o susto, ela não perdeu o bom humor na hora de explicar o que rolou nos stories do Instagram. "Minha saga começou para eu não virar a mulher do Peter Parker, afinal caso em um mês", brincou a veterinária, fazendo piada com o Homem-Aranha.

O casamento com o empresário Gustavo Farias está marcado para novembro. Os dois estão juntos desde março de 2025 e ficaram noivos no fim do mesmo ano, durante uma viagem.

Formada desde 2013, Debby hoje trabalha como veterinária. A ex-atriz, que começou na Globo aos sete anos e fez sucesso em programas como 'Xuxa no Mundo da Imaginação', é mãe de duas crianças, Maria Eduarda e Eduardo, do seu casamento anterior.

Leia mais

Imagem - Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Imagem - Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos

Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Já que aquilo que é bonito é para se mostrar...' - Apresentadora dá aula de autoestima e autoconfiança

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Já que aquilo que é bonito é para se mostrar...' - Apresentadora dá aula de autoestima e autoconfiança

Mais recentes

Imagem - Cláudia Leitte, Felca, Rebeca Andrade e mais: famosos aparecem com título de eleitor 'cancelado'

Cláudia Leitte, Felca, Rebeca Andrade e mais: famosos aparecem com título de eleitor 'cancelado'
Imagem - Borracheiro compra Hilux de R$ 110 mil com moedas de R$ 1 e vendedor passa 8 horas contando dinheiro

Borracheiro compra Hilux de R$ 110 mil com moedas de R$ 1 e vendedor passa 8 horas contando dinheiro
Imagem - Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos

Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos