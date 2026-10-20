SUSTO!

Ex-atriz mirim, Debby Lagranha vai parar no hospital às vésperas do casamento: 'Aranha me picou'

Eterna estrela de 'A Turma do Didi' precisou tomar remédio na veia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:43

Debby Lagranha participou de 'A Turma do Didi' até 2004 Crédito: Acervo

A um mês de se casar, a ex-atriz e veterinária Debby Lagranha passou por um grande susto. Nesta terça-feira (20), a eterna estrela de "A Turma do Didi" contou aos seguidores que foi parar no hospital após ser picada por uma aranha.

Longe da TV há mais de dez anos, Debby já tinha preocupado os fãs ao postar uma foto com pulseira de internação na segunda-feira (19). Horas depois, ela voltou ao hospital e mostrou o pé bem vermelho enquanto tomava remédio na veia.

Debby Lagranha é picada por aranha às vésperas do casamento 1 de 4

Mesmo com o susto, ela não perdeu o bom humor na hora de explicar o que rolou nos stories do Instagram. "Minha saga começou para eu não virar a mulher do Peter Parker, afinal caso em um mês", brincou a veterinária, fazendo piada com o Homem-Aranha.

O casamento com o empresário Gustavo Farias está marcado para novembro. Os dois estão juntos desde março de 2025 e ficaram noivos no fim do mesmo ano, durante uma viagem.