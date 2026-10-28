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Ex-BBB Adrilles Jorge e Pai Kleber de Ogum quase saem no tapa durante debate político na TV: 'Bandido'

Discussão sobre eleições saiu do controle durante gravação de programa da Rede Brasil; apresentador precisou separar os convidados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:32

Adrilles Jorge e Pai Kleber
Adrilles Jorge e Pai Kleber Crédito: Reprodução

Uma discussão política entre o ex-BBB Adrilles Jorge e o espiritualista Pai Kleber de Ogum quase terminou em agressão física durante a gravação de um programa da Rede Brasil. Os dois precisaram ser separados pelo apresentador Evê Sobral após uma troca de acusações e ameaças. O episódio aconteceu na terça-feira (27), mas as imagens começaram a circular nas redes sociais antes da exibição da atração, prevista para esta quarta-feira (28).

A confusão ocorreu durante um debate sobre as eleições no programa Em Revista. Em determinado momento, Adrilles, que é suplente de deputado federal pelo PL de São Paulo, acusou Pai Kleber de ameaçá-lo e começou a gritar enquanto o outro participante se afastava do estúdio. “Ameaçou me agredir! Bandido! Bandido! Marginal! Vai embora”, disparou o ex-participante do Big Brother Brasil.

Ex-BBBs se candidatam nas eleições 2026

Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PT. por Reprodução
Candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo PP. por Reprodução
Candidato a deputado federal por São Paulo pelo União Brasil. por Reprodução
Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PT. por Reprodução
Candidata a deputada estadual pelo Amazonas pelo União Brasil. por Reprodução
Candidata a deputada federal pelo Piauí pelo PP. por Reprodução
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Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PT. por Reprodução

Diante da tensão, Evê Sobral precisou entrar no meio dos convidados para impedir que a discussão avançasse. A intervenção, porém, não foi suficiente para encerrar o bate-boca. “Vou chamar a polícia pra você”, ameaçou Adrilles. “Então chama”, respondeu Pai Kleber.

O ex-BBB continuou exaltado e afirmou que poderia dar voz de prisão ao adversário. “Me ameaçou! Criminoso! Bandido! Me ameaçou aqui, vagabundo! Me ameaça não. Te boto voz de prisão”, gritou. Sem recuar, o espiritualista respondeu: “Pode botar”.

Adrilles também aproveitou a discussão para fazer críticas políticas. “Esse é o nível da esquerda”, declarou.

A situação ficou ainda mais tensa quando o ex-comentarista da Jovem Pan afirmou ter recebido ameaças que, segundo ele, seriam mais graves do que uma agressão física. “Se alguma coisa me acontecer, é responsabilidade desse sujeito. Nunca sofri uma ameaçada desse tipo num debate”, afirmou.

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O apresentador, no entanto, contestou a versão de Adrilles. “Por favor! Não ameaçou, não. Não foi nada disso!”, disse Evê Sobral, tentando controlar a situação.

Para evitar uma briga, Sobral chegou a sugerir que os dois convidados permanecessem sentados em lugares separados. A tentativa de conciliação também encontrou resistência.

Ao retornar ao estúdio, Pai Kleber propôs que os dois conversassem “lá fora”. Adrilles interpretou a sugestão como uma nova ameaça e voltou a elevar o tom de voz. “Te coloco dentro da cadeia”, gritou.

Com os ânimos ainda exaltados, o apresentador decidiu interromper temporariamente o debate e chamar o intervalo comercial. “Por favor, tenha calma para a gente poder continuar. Eu vou pro intervalo”, afirmou.

O episódio será exibido na íntegra no programa Em Revista, da Rede Brasil, às 22h45 desta quarta-feira (28).

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