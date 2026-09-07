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Ex-BBB Alane Dias realiza sonho e fará participação na próxima novela das seis da Globo

A paraense estará em “Lá na Minha Terra”, trama de Mario Teixeira prevista para estrear em novembro

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:59

Alane Dias estará em "Lá na Minha Terra", nova novela da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Alane Dias está escalada para fazer uma participação na próxima novela das seis da TV Globo, intitulada “Lá na Minha Terra”, que tem previsão de estreia para novembro deste ano. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Desde sua participação no Big Brother Brasil 24 – no qual alcançou a quarta colocação e foi a última eliminada –, Alane vem investindo na carreira artística e nunca escondeu o desejo de atuar em uma produção da emissora. A paraense iniciou os estudos em teatro em 2018, antes do reality show, e já mantinha seu perfil cadastrado no banco de atores da Globo.

Após o programa, ela continuou a formação teatral e investiu em novos cursos de atuação, fonoaudiologia e canto. Ainda segundo a colunista, Alane fez testes para folhetins da emissora em 2024, mas não conquistou papéis na ocasião.

Alane Dias 1 de 12

Ela seguiu se especializando e se formou em Teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, no final de 2025, publicando registros da formatura realizada em abril deste ano.

Contudo, “Lá na Minha Terra” não será a primeira experiência de Alane diante das câmeras. A atriz gravou o filme “O Verão da Lata”, ao lado de Babu Santana e Samantha Schmütz, com estreia prevista nos cinemas para novembro deste ano. Na Globo, atuou na novela vertical “Quando o Coração Entra em Campo”, na qual interpreta a antagonista Camille.

Embora seja uma breve participação, Alane dá mais um passo no mercado audiovisual e faz sua estreia nas novelas da TV aberta.

Novela "Lá na Minha Terra"

Nova aposta para o horário das seis, “Lá na Minha Terra” está prevista para estrear em novembro de 2026. Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a trama gira em torno de uma mãe de quatro filhos que deixa o interior para buscar uma realidade melhor em São Paulo e procurar o marido, desaparecido há anos.