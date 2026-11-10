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Ex-BBB Aline Dahlen revela namoro de um ano com Antônio Fagundes: ‘Um lorde’

Atriz contou que conheceu o artista nos bastidores da novela 'Tempos Modernos', em 2010, e explicou por que o relacionamento chegou ao fim

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21:35

Ex-BBB Aline Dahlen conta detalhes de romance com Antônio Fagundes nos bastidores da Globo
Ex-BBB Aline Dahlen conta detalhes de romance com Antônio Fagundes nos bastidores da Globo Crédito: Reprodução

Uma participação nos bastidores de uma novela da Globo acabou se transformando em um romance longe das câmeras. Aline Dahlen, ex-participante do Big Brother Brasil 14, revelou que viveu um relacionamento de aproximadamente um ano com o ator Antônio Fagundes. O envolvimento começou em 2010, quando os dois se conheceram durante as gravações de 'Tempos Modernos'.

Em entrevista, a atriz relembrou os primeiros contatos com o artista e fez questão de elogiar a postura dele durante o período em que estiveram juntos. “Ele é educadíssimo, um lorde, só tenho coisas boas a falar dele”, afirmou.

Segundo Aline, a aproximação aconteceu de maneira natural. Fagundes comentou que estava preparando uma peça teatral e demonstrou interesse em convidar alguns colegas de elenco para assistir ao espetáculo. Foi nessa conversa que os dois trocaram números de telefone.

Aline Dahlen

Aline Dahlen por Reprodução
Aline Dahlen por Reprodução
Aline Dahlen por Reprodução
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Aline Dahlen por Reprodução
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Aline Dahlen por Reprodução
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Aline Dahlen por Reprodução

Como a montagem ainda estava em fase de ensaios, o ator acabou fazendo outro convite: um jantar. Em seguida, sugeriu que a atriz conhecesse sua biblioteca particular. Aline, no entanto, percebeu uma possível segunda intenção na proposta e respondeu com bom humor: “Não, não vou conhecer sua biblioteca porque eu sei que não vai parar na biblioteca”.

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Apesar da resposta, o contato continuou. A ex-BBB contou que Fagundes a deixou em casa após o encontro e foi tão educado que ela chegou a pensar que ele não havia gostado da situação. O relacionamento, porém, avançou e durou cerca de um ano.

De acordo com a atriz, o romance chegou ao fim em meio a uma situação sentimental mal resolvida envolvendo o ator e Alexandra Martins, que atualmente é sua esposa. Aline ressaltou que, quando os dois começaram a se relacionar, Fagundes não estava com Alexandra, mas havia questões pendentes entre eles.

“Ele tinha um namoro mal resolvido com a atual mulher dele. Quando ele ficou comigo, ele não estava com ela”, explicou.

Aline também descreveu uma relação marcada por idas e vindas, mas afirmou que o término aconteceu sem brigas ou conflitos. Atualmente, Antônio Fagundes tem 77 anos e é casado com Alexandra Martins, de 47. Os dois se conheceram em 2007, durante a série 'Carga Pesada', e oficializaram a união em 2016.

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