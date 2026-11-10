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Ex-BBB Aline Dahlen revela namoro de um ano com Antônio Fagundes: ‘Um lorde’

Atriz contou que conheceu o artista nos bastidores da novela 'Tempos Modernos', em 2010, e explicou por que o relacionamento chegou ao fim

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21:35

Ex-BBB Aline Dahlen conta detalhes de romance com Antônio Fagundes nos bastidores da Globo Crédito: Reprodução

Uma participação nos bastidores de uma novela da Globo acabou se transformando em um romance longe das câmeras. Aline Dahlen, ex-participante do Big Brother Brasil 14, revelou que viveu um relacionamento de aproximadamente um ano com o ator Antônio Fagundes. O envolvimento começou em 2010, quando os dois se conheceram durante as gravações de 'Tempos Modernos'.

Em entrevista, a atriz relembrou os primeiros contatos com o artista e fez questão de elogiar a postura dele durante o período em que estiveram juntos. “Ele é educadíssimo, um lorde, só tenho coisas boas a falar dele”, afirmou.

Segundo Aline, a aproximação aconteceu de maneira natural. Fagundes comentou que estava preparando uma peça teatral e demonstrou interesse em convidar alguns colegas de elenco para assistir ao espetáculo. Foi nessa conversa que os dois trocaram números de telefone.

Aline Dahlen 1 de 7

Como a montagem ainda estava em fase de ensaios, o ator acabou fazendo outro convite: um jantar. Em seguida, sugeriu que a atriz conhecesse sua biblioteca particular. Aline, no entanto, percebeu uma possível segunda intenção na proposta e respondeu com bom humor: “Não, não vou conhecer sua biblioteca porque eu sei que não vai parar na biblioteca”.

Apesar da resposta, o contato continuou. A ex-BBB contou que Fagundes a deixou em casa após o encontro e foi tão educado que ela chegou a pensar que ele não havia gostado da situação. O relacionamento, porém, avançou e durou cerca de um ano.

De acordo com a atriz, o romance chegou ao fim em meio a uma situação sentimental mal resolvida envolvendo o ator e Alexandra Martins, que atualmente é sua esposa. Aline ressaltou que, quando os dois começaram a se relacionar, Fagundes não estava com Alexandra, mas havia questões pendentes entre eles.

“Ele tinha um namoro mal resolvido com a atual mulher dele. Quando ele ficou comigo, ele não estava com ela”, explicou.