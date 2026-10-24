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Após reality shows, ex-BBB Nizam aposta em carreira como ator e passa por transformação para estrelar novela vertical

Nizam estreia como protagonista na produção "Casamento Relâmpago" da VRA Production

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:49

Nizam Hayek estreia como protagonista em novela vertical com Rafael Cardoso
Nizam Hayek estreia como protagonista em novela vertical com Rafael Cardoso Crédito: Reprodução

O ex-BBB Nizam adotou um estilo diferente para seu próximo trabalho no audiovisual. O influenciador assumiu um visual formal para estrelar a novela vertical "Casamento Relâmpago", surgindo caracterizado com terno escuro, gravata dourada, óculos de grau, cabelo alinhado e sem sua característica barba.

A produção, realizada pela VRA Production e dirigida por Arthur Moric, marca a estreia de Nizam como protagonista. O enredo gira em torno de uma jovem de origem humilde que luta para manter sua bolsa na faculdade até se apaixonar por um milionário solitário.

Nizam Hayek

Rafael Cardoso, Nizam e o elenco de "Casamento Relâmpago" por Reprodução/Redes sociais
Nizam no BBB 24 por Reprodução
Nizam em A Fazenda 17 por Reprodução
Nizam por Reprodução
Nizam no BBB 24 por Reprodução
Reprodução/Instagram por Nizam
Reprodução/Instagram por Nizam
Reprodução/Instagram por Nizam
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Rafael Cardoso, Nizam e o elenco de "Casamento Relâmpago" por Reprodução/Redes sociais

O projeto conta com um elenco formado por atores como Rafael Cardoso, Cinthia Cruz, Luma Calegari, Julia Simoura, Becca Guerra, Osmar Pereira, Luís Guilherme, Eliana Guttman, Karen Hils, Thaís Pacholek e Pedro Lemos.

Conhecido por sua participação no "Big Brother Brasil 24", Nizam também já acumulou passagens por outros reality shows, como "De Férias com o Ex: Caribe VIP" e "A Fazenda 17".

O desejo de atuar, no entanto, já fazia parte dos planos do influenciador. Em entrevista à revista Quem realizada em 2024, logo após ser eliminado do reality da TV Globo, ele destacou que a carreira artística era um sonho antigo: "Quero seguir na carreira artística. É um sonho que tenho desde criança, já fiz teatro e sempre quis estar na frente das câmeras, e me envolver com o universo artístico. Pretendo estudar e trabalhar para que tudo isso aconteça", afirmou na ocasião.

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Nizam Hayek

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