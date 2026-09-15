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Ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, deixa o trabalho de motorista de aplicativo e assume cargo na área de tecnologia

Conhecido pelo público após participar do reality show ao lado da filha, ele retorna à profissão de analista de sistemas na Caixa Econômica Federal

Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:20

Ayrton e Ana Clara participaram do BBB-18 Crédito: Reprodução

O pai da apresentadora Ana Clara, Ayrton Lima, anunciou nas redes sociais que não está mais trabalhando como motorista de aplicativo. Conhecido como Papito, ele agora retorna à carteira assinada aos 64 anos e assume o cargo de analista de sistemas. Ana Clara e Ayrton participaram juntos do Big Brother Brasil 18, quando entraram na casa para disputar o prêmio como um time e terminaram em terceiro lugar.

“Voltei para a minha praia: analista de sistemas. Foram muitas histórias na aventura de motorista rodando pelas ruas do Rio. Foi divertido", revelou na última segunda-feira (14), mostrando que agora está trabalhando na Caixa Econômica Federal. Ayrton já tinha experiência e trabalhava na área de sistemas antes de entrar no BBB 18.

Ayrton Lima anuncia volta ao CLT como analista de sistemas Crédito: Reprodução/Instagram

Após sair do reality, no qual recebeu R$ 50 mil por sua colocação junto a Ana Clara – além de um carro 0km e cerca de R$ 20 mil em provas –, Ayrton decidiu começar a trabalhar como motorista de aplicativo na categoria Uber Black.

A situação gerou polêmica nas redes sociais e, em entrevista ao jornal O Globo, Ana Clara negou que o pai trabalhasse por necessidade financeira. "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele", disse a apresentadora do “Estrelas da Casa” na época.

Ayrton e Ana Clara 1 de 8

Ela ainda reforçou que era um trabalho digno e que o pai gostava de ser motorista. “Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente", explicou.

Gleici Damasceno foi a vencedora da edição em que Ayrton e Ana Clara ficaram em terceiro lugar. No início do reality, eles formavam um grupo com a mãe de Ana Clara, Eva, e um primo, mas apenas pai e filha continuaram no jogo após a votação do público, atuando como um participante único.