Ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, deixa o trabalho de motorista de aplicativo e assume cargo na área de tecnologia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:20
O pai da apresentadora Ana Clara, Ayrton Lima, anunciou nas redes sociais que não está mais trabalhando como motorista de aplicativo. Conhecido como Papito, ele agora retorna à carteira assinada aos 64 anos e assume o cargo de analista de sistemas. Ana Clara e Ayrton participaram juntos do Big Brother Brasil 18, quando entraram na casa para disputar o prêmio como um time e terminaram em terceiro lugar.
“Voltei para a minha praia: analista de sistemas. Foram muitas histórias na aventura de motorista rodando pelas ruas do Rio. Foi divertido", revelou na última segunda-feira (14), mostrando que agora está trabalhando na Caixa Econômica Federal. Ayrton já tinha experiência e trabalhava na área de sistemas antes de entrar no BBB 18.
Após sair do reality, no qual recebeu R$ 50 mil por sua colocação junto a Ana Clara – além de um carro 0km e cerca de R$ 20 mil em provas –, Ayrton decidiu começar a trabalhar como motorista de aplicativo na categoria Uber Black.
A situação gerou polêmica nas redes sociais e, em entrevista ao jornal O Globo, Ana Clara negou que o pai trabalhasse por necessidade financeira. "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele", disse a apresentadora do “Estrelas da Casa” na época.
Ayrton e Ana Clara
Ela ainda reforçou que era um trabalho digno e que o pai gostava de ser motorista. “Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente", explicou.
Gleici Damasceno foi a vencedora da edição em que Ayrton e Ana Clara ficaram em terceiro lugar. No início do reality, eles formavam um grupo com a mãe de Ana Clara, Eva, e um primo, mas apenas pai e filha continuaram no jogo após a votação do público, atuando como um participante único.
Os pais de Ana Clara se separaram em dezembro de 2019, após quase 30 anos juntos. Em fevereiro, ele assumiu um relacionamento com Paula Oliveira, que tentou entrar no "BBB 25".