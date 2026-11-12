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Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia rara ao encostar em fruta no supermercado

Influenciadora mostrou o braço cheio de manchas vermelhas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:04

Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi após encostar na fruta no supermercado Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e influenciadora Cacau Colucci, de 44 anos, levou um susto no supermercado ao descobrir que tem alergia a abacaxi. Em vídeos publicados nos Stories de seu Instagram, a ex-participante do BBB 10 mostrou o braço coberto por manchas vermelhas e urticária, uma irritação na pele que dá coceira e inchaço, logo depois de pegar a fruta para pôr no carrinho.

Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi

Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram
Cacau Colucci e Angélica Morango no BBB 10 por Reprodução/Globo
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi após encostar na fruta no supermercado por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi por Reprodução/Instagram

Já dentro do carro, ela voltou a filmar o braço e mostrou que a vermelhidão tinha piorado. Como não chegou a comer a fruta, Cacau acha que encostar na casca ou na coroa do abacaxi causou o problema. "Descobri que tenho alergia a abacaxi. Olha isso", disse ela enquanto mostrava a pele irritada.

Ter alergia a abacaxi não é algo muito comum, mas pode acontecer tanto ao comer quanto ao encostar na fruta. Para ter certeza do problema e evitar novos sustos, os médicos orientam procurar um alergista, que é o especialista que cuida desse tipo de reação.

Ex-BBB Cacau Colucci

Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Cacau Colucci e Angélica Morango no BBB 10 por Reprodução/Globo
Ex-BBB Cacau Colucci com o marido, Bruno Lima, e o filho do casal por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram
1 de 13
Ex-BBB Cacau Colucci por Reprodução/Instagram

Famosa desde que participou do Big Brother Brasil 10, da Globo, Cacau tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. No programa, ela saiu no oitavo paredão contra Lia Khey e Marcelo Dourado, que venceu aquela edição, e também viveu um romance com Eliéser Ambrósio.

Depois do reality show, a influenciadora trabalhou como atriz no programa de humor Escolinha do Gugu e hoje apresenta o podcast Café com Cacau. Na vida pessoal, ela é casada desde 2018 com o delegado e deputado federal Bruno Lima, conhecido por defender os animais, com quem tem um filho.

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Tags:

Bbb Ex-bbb big Brother Brasil big Brother Alergia Cacau Colucci

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