Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia rara ao encostar em fruta no supermercado

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:04
A modelo e influenciadora Cacau Colucci, de 44 anos, levou um susto no supermercado ao descobrir que tem alergia a abacaxi. Em vídeos publicados nos Stories de seu Instagram, a ex-participante do BBB 10 mostrou o braço coberto por manchas vermelhas e urticária, uma irritação na pele que dá coceira e inchaço, logo depois de pegar a fruta para pôr no carrinho.
Ex-BBB Cacau Colucci descobre alergia a abacaxi
Já dentro do carro, ela voltou a filmar o braço e mostrou que a vermelhidão tinha piorado. Como não chegou a comer a fruta, Cacau acha que encostar na casca ou na coroa do abacaxi causou o problema. "Descobri que tenho alergia a abacaxi. Olha isso", disse ela enquanto mostrava a pele irritada.
Ter alergia a abacaxi não é algo muito comum, mas pode acontecer tanto ao comer quanto ao encostar na fruta. Para ter certeza do problema e evitar novos sustos, os médicos orientam procurar um alergista, que é o especialista que cuida desse tipo de reação.
Ex-BBB Cacau Colucci
Famosa desde que participou do Big Brother Brasil 10, da Globo, Cacau tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. No programa, ela saiu no oitavo paredão contra Lia Khey e Marcelo Dourado, que venceu aquela edição, e também viveu um romance com Eliéser Ambrósio.
Depois do reality show, a influenciadora trabalhou como atriz no programa de humor Escolinha do Gugu e hoje apresenta o podcast Café com Cacau. Na vida pessoal, ela é casada desde 2018 com o delegado e deputado federal Bruno Lima, conhecido por defender os animais, com quem tem um filho.