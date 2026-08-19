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Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’

Ex-sister apostou em preenchimento labial e mega hair e comemorou o resultado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:44

Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual
Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual Crédito: Reprodução

Chaiany Andrade resolveu mudar o visual e surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado nas redes sociais. A ex-BBB apostou em preenchimento labial e extensões de cabelo e celebrou o novo visual com uma sequência de fotos e vídeos.

Empolgada com a transformação, Chaiany não escondeu a satisfação com o resultado. “Nunca me amei tanto. Vocês não têm ideia do que estou sentindo. É muito bom se sentir bonita! Estou apaixonada, não consigo parar de me olhar”, declarou.

O cabelo também ganhou atenção especial. A ex-sister colocou mega hair e explicou que decidiu investir nas extensões porque  considerava os fios naturais muito ralos para alguns penteados. “Agora estou cabeluda. Estou me achando tão linda”, afirmou.

Antes e Depois de Chaiany Andrade

Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual por Reprodução
Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual por Reprodução
Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual por Reprodução
Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual por Reprodução
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Chaiany Andrade surpreendeu ao revelar a transformação no visual por Reprodução

A mudança dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns elogiaram o resultado e disseram que ela ficou ainda mais bonita, outros fizeram críticas ao novo visual.

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Uma das comparações que mais chamou atenção foi com Solange Couto, que também participou da última temporada do BBB. Diversos internautas apontaram semelhança entre as duas após a transformação.

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