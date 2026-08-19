Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:44
Chaiany Andrade resolveu mudar o visual e surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado nas redes sociais. A ex-BBB apostou em preenchimento labial e extensões de cabelo e celebrou o novo visual com uma sequência de fotos e vídeos.
Empolgada com a transformação, Chaiany não escondeu a satisfação com o resultado. “Nunca me amei tanto. Vocês não têm ideia do que estou sentindo. É muito bom se sentir bonita! Estou apaixonada, não consigo parar de me olhar”, declarou.
O cabelo também ganhou atenção especial. A ex-sister colocou mega hair e explicou que decidiu investir nas extensões porque considerava os fios naturais muito ralos para alguns penteados. “Agora estou cabeluda. Estou me achando tão linda”, afirmou.
Antes e Depois de Chaiany Andrade
A mudança dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns elogiaram o resultado e disseram que ela ficou ainda mais bonita, outros fizeram críticas ao novo visual.
Uma das comparações que mais chamou atenção foi com Solange Couto, que também participou da última temporada do BBB. Diversos internautas apontaram semelhança entre as duas após a transformação.