VIOLÊNCIA

Ex-BBB Clara Aguilar denuncia ex-marido por agressões e ameaças em vídeo aos prantos

Criadora de conteúdo afirma que enfrenta abusos psicológicos durante processo de divórcio e relata agressão que teria causado fratura em um dos dedos

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:20

Ex-BBB chora e denuncia agressão Crédito: Reprodução

A ex-BBB Clara Aguilar publicou um vídeo aos prantos nas redes sociais para denunciar o ex-marido, o produtor musical Giu Daga. A criadora de conteúdo afirmou que enfrenta abusos psicológicos durante o processo de divórcio, que, segundo ela, se arrasta há dois anos. Clara também relatou ameaças envolvendo a guarda do filho, uma disputa pelo patrimônio e episódios de agressão física.

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No desabafo, a ex-BBB disse que decidiu tornar a situação pública para que familiares e amigos próximos soubessem do que estaria acontecendo. Segundo Clara, o ex-marido a chamaria de "péssima mãe" e ameaçaria tirar o filho dela e interná-la. "Eu não aguento mais passar pelos abusos psicológicos que o meu ex está fazendo comigo. Estou há dois anos tentando assinar um divórcio. Cada hora ele fala uma coisa... Eu não aguento mais", afirmou.

De acordo com a criadora de conteúdo, o filho teria sido usado pelo ex-marido durante o processo de separação. Ela afirmou que Giu Daga questionaria sua capacidade como mãe e faria ameaças relacionadas à guarda da criança. "Ele também me chantageia, falando que eu sou uma péssima mãe e que vai tirar o meu filho de mim. Diz que eu sou louca e que vai me internar", relatou.

Clara também afirmou que o ex-marido estaria reivindicando metade do patrimônio construído por ela durante o relacionamento. Os dois foram casados por aproximadamente dez anos.

Além dos relatos de ameaças e abusos psicológicos, Clara afirmou que sofreu agressões físicas durante o relacionamento. Segundo ela, um empurrão teria provocado uma fratura em um dos dedos. "Ele já me agrediu! Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão", declarou no vídeo.

As acusações foram feitas publicamente por Clara. O relato apresentado na publicação não traz, no material fornecido, uma manifestação de Giu Daga sobre as acusações.

Clara e Giu Daga terminaram em 2025

Clara e Giu Daga encerraram o casamento em abril de 2025, depois de cerca de dez anos juntos. Na ocasião, a ex-BBB anunciou a separação aos seguidores e afirmou que o término havia sido doloroso.

Em uma publicação feita naquele período, Clara disse que os dois haviam vivido uma história de amor importante e pediu espaço para lidar com o fim da relação.