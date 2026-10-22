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Ex-BBB Davi Brito toma decisão inesperada com a esposa após polêmicas com bets: 'Tudo neste mundo é passageiro'

Campeão do BBB 24 fez anuncio nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:41

Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito surpreendeu os seguidores ao anunciar uma mudança na vida pessoal ao lado da esposa, Emilly Araújo. Em meio às polêmicas envolvendo o mercado de apostas e a repercussão de uma investigação sobre a divulgação de plataformas ilegais, o campeão do BBB 24 revelou que os dois decidiram se converter ao cristianismo.

Em uma publicação nas redes sociais, o casal apareceu dentro de uma igreja, durante uma pregação, e compartilhou a decisão de iniciar uma nova caminhada espiritual.

Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo

Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
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Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram

"Hoje, eu e minha esposa decidimos viver para Cristo!", escreveu Davi. Segundo o ex-BBB, a intenção é construir a família tendo Jesus como centro e deixar para trás aquilo que considera distante dos ensinamentos cristãos.

Na mensagem, o influenciador também reconheceu que os dois ainda têm muito a aprender e pediu compreensão diante de possíveis erros durante o processo. 

"Não somos perfeitos e sabemos que ainda temos muito a aprender. Estamos começando uma nova caminhada, e pedimos que não nos julguem, caso em algum momento falhemos. Somos seres humanos em processo de transformação, buscando a cada dia ser melhores diante de Deus. Não queremos justificar nossos erros, mas ter humildade para reconhecê-los, aprender e seguir em frente com fé", declarou.

Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo

Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram
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Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo por Reprodução/Instagram

Davi também compartilhou um trecho de 2 Coríntios 5:17, passagem bíblica que aborda a transformação de quem vive em Cristo. Ao final da publicação, reforçou o desejo de colocar Jesus no centro da vida do casal e da família.

A decisão recebeu o apoio de Raquel Brito, irmã do influenciador. "Que Deus te abençoe meus amores!!! Essa nova fase na vida de vocês. Tô vibrando aqui a cada passo! Deus continue sustentando vocês dois", comentou.

Davi Brito se envolveu em polêmicas com bets

O anúncio religioso ocorre após uma série de repercussões envolvendo Davi e as apostas online. Recentemente, o ex-BBB publicou um vídeo em que criticou a proibição de plataformas de apostas no Brasil e questionou se a medida poderia levar os usuários a recorrer a serviços ilegais. A gravação foi retirada do ar posteriormente.

No vídeo, Davi defendeu que o combate às apostas irregulares fosse acompanhado de fiscalização e medidas de proteção aos consumidores. "Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar?", questionou.

O influenciador também entrou no radar de uma investigação do Ministério Público relacionada à suspeita de divulgação de plataformas de apostas ilegais. Segundo reportagem do F5, da Folha de S.Paulo, a apuração envolve ainda Raquel Brito e a influenciadora Bia Miranda. As suspeitas ainda dependem de investigação e não representam comprovação de irregularidade ou condenação dos envolvidos.

Em outra iniciativa, Davi e Emilly anunciaram que pretendem divulgar comerciantes do interior da Bahia nas redes sociais, oferecendo publicidade para os negócios locais. A proposta foi apresentada após a repercussão das notícias sobre as apostas e a investigação envolvendo o ex-BBB.

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Tags:

Davi Brito Emilly Araújo

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