FAMOSOS

Ex-BBB Davi Brito toma decisão inesperada com a esposa após polêmicas com bets: 'Tudo neste mundo é passageiro'

Campeão do BBB 24 fez anuncio nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:41

Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito surpreendeu os seguidores ao anunciar uma mudança na vida pessoal ao lado da esposa, Emilly Araújo. Em meio às polêmicas envolvendo o mercado de apostas e a repercussão de uma investigação sobre a divulgação de plataformas ilegais, o campeão do BBB 24 revelou que os dois decidiram se converter ao cristianismo.

Em uma publicação nas redes sociais, o casal apareceu dentro de uma igreja, durante uma pregação, e compartilhou a decisão de iniciar uma nova caminhada espiritual.

Davi Brito decidiu se converter ao cristianismo ao lado da esposa, Emilly Araújo 1 de 4

"Hoje, eu e minha esposa decidimos viver para Cristo!", escreveu Davi. Segundo o ex-BBB, a intenção é construir a família tendo Jesus como centro e deixar para trás aquilo que considera distante dos ensinamentos cristãos.

Na mensagem, o influenciador também reconheceu que os dois ainda têm muito a aprender e pediu compreensão diante de possíveis erros durante o processo.

"Não somos perfeitos e sabemos que ainda temos muito a aprender. Estamos começando uma nova caminhada, e pedimos que não nos julguem, caso em algum momento falhemos. Somos seres humanos em processo de transformação, buscando a cada dia ser melhores diante de Deus. Não queremos justificar nossos erros, mas ter humildade para reconhecê-los, aprender e seguir em frente com fé", declarou.

Davi Brito e a esposa, Emilly Araújo 1 de 22

Davi também compartilhou um trecho de 2 Coríntios 5:17, passagem bíblica que aborda a transformação de quem vive em Cristo. Ao final da publicação, reforçou o desejo de colocar Jesus no centro da vida do casal e da família.

A decisão recebeu o apoio de Raquel Brito, irmã do influenciador. "Que Deus te abençoe meus amores!!! Essa nova fase na vida de vocês. Tô vibrando aqui a cada passo! Deus continue sustentando vocês dois", comentou.

Davi Brito se envolveu em polêmicas com bets

O anúncio religioso ocorre após uma série de repercussões envolvendo Davi e as apostas online. Recentemente, o ex-BBB publicou um vídeo em que criticou a proibição de plataformas de apostas no Brasil e questionou se a medida poderia levar os usuários a recorrer a serviços ilegais. A gravação foi retirada do ar posteriormente.

No vídeo, Davi defendeu que o combate às apostas irregulares fosse acompanhado de fiscalização e medidas de proteção aos consumidores. "Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar?", questionou.

O influenciador também entrou no radar de uma investigação do Ministério Público relacionada à suspeita de divulgação de plataformas de apostas ilegais. Segundo reportagem do F5, da Folha de S.Paulo, a apuração envolve ainda Raquel Brito e a influenciadora Bia Miranda. As suspeitas ainda dependem de investigação e não representam comprovação de irregularidade ou condenação dos envolvidos.