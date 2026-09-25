LEMBRA DELA?

Ex-BBB de Feira de Santana troca carreira após burnout, vira corretora de imóveis de luxo e revela ter vendido mais de R$ 100 milhões em um ano

Participante do BBB 12 encontrou uma nova profissão após anos trabalhando com criação de conteúdo e turismo e hoje atua na Riviera de São Lourenço

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:30

Jake Leal: no BBB 12 e atualmente Crédito: Reprodução/Instagram

Jake Leal vive uma fase bem diferente daquela que o público conheceu no BBB 12. Depois de anos trabalhando com criação de conteúdo e turismo, a baiana de Feira de Santana decidiu mudar de área após enfrentar um período de burnout e encontrou no mercado imobiliário de luxo uma nova carreira. Em apenas um ano como corretora na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, ela afirma ter vendido mais de R$ 100 milhões em imóveis.

A mudança aconteceu depois de uma fase de muito trabalho. Segundo Jake, a rotina como influenciadora acabou cobrando um preço alto e ela chegou ao limite durante uma viagem ao Egito, quando desmaiou de exaustão.

Jake Leal 1 de 43

Foi também uma viagem que acabou mudando seus planos. Jake foi para a Riviera de São Lourenço inicialmente para descansar, mas se identificou com o lugar e decidiu ficar. A região, então, deixou de ser apenas um destino para recuperar as energias e passou a fazer parte de sua vida profissional.

A entrada no mercado imobiliário não aconteceu completamente do zero. Jake já conhecia a imobiliária onde trabalha atualmente por causa de trabalhos anteriores como influenciadora. Foi a partir desse contato que decidiu procurar uma oportunidade na empresa.

Para começar na profissão, tirou a licença do CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e passou a estudar a região e as características dos imóveis de alto padrão.

O começo, porém, foi bem menos promissor do que os resultados que viriam depois. Durante cerca de três meses de plantão, poucos clientes apareceram e nenhuma proposta foi fechada. A falta de retorno fez com que Jake chegasse a pensar em desistir.

Foi então que ela percebeu que poderia usar uma habilidade que já dominava por causa dos anos diante das câmeras: a comunicação. "Eu sabia me comunicar. O que precisava aprender era o mercado", falou, segundo a Quem.

A partir daí, Jake decidiu mergulhar no universo dos imóveis de luxo. Ela passou a estudar cada propriedade antes de apresentá-la aos clientes e adotou uma postura de buscar respostas para qualquer dúvida que aparecesse durante as negociações. "Eu ralei muito. Não tinha essa de esperar a oportunidade aparecer. Eu ia atrás", contou.

Um mau atendimento mudou a forma de trabalhar

Uma situação vivida pela própria Jake como cliente também acabou servindo de aprendizado para a nova profissão. Em determinada ocasião, ela perguntou a um corretor que apresentava uma casa se a piscina do imóvel era aquecida. A resposta foi simplesmente que ele não sabia.

A experiência fez Jake perceber que, para trabalhar com propriedades que envolvem valores milionários, precisaria conhecer profundamente aquilo que estava oferecendo.

"Naquele momento pensei: se vou apresentar um imóvel em que alguém pode colocar milhões de reais, preciso saber o que estou vendendo. E, se eu não souber, vou descobrir", afirmou.

A estratégia passou a fazer parte do atendimento. Quando surge uma dúvida sobre um imóvel, Jake procura a resposta antes de apresentá-lo ao cliente. Quando não encontra uma informação imediatamente, vai atrás.

O resultado dessa dedicação, segundo ela, foi um salto expressivo na carreira. Em um período de apenas um ano, Jake afirma ter vendido mais de R$ 100 milhões em imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço.