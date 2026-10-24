ELEIÇÕES

Ex-BBB denuncia mudança inesperada no local de votação para outro estado e alerta eleitores; Justiça Eleitoral se manifesta

Gizelly Bicalho afirmou que aplicativo passou a mostrar endereço no Espírito Santo, apesar de ter votado em São Paulo no primeiro turno; outros eleitores relataram problemas semelhantes

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:45

Gizelly Bicalho conta traição Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, para relatar uma possível falha no aplicativo e-Título. Segundo ela, o sistema passou a exibir seu antigo local de votação, no Espírito Santo, embora tenha votado normalmente em São Paulo no primeiro turno. O relato repercutiu entre eleitores que afirmaram ter encontrado divergências semelhantes na plataforma.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gizelly mostrou que o aplicativo indicava o município de Muniz Freire, no Espírito Santo, como seu local de votação. A informação surpreendeu a ex-participante do Big Brother Brasil, que havia transferido seu título eleitoral para a capital paulista.

Tudo pronto para o segundo turno das eleições sem biometria 1 de 10

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, especialmente pela proximidade da votação marcada para domingo (25). Outros usuários também relataram que, ao consultar o e-Título, encontraram informações antigas, diferentes das apresentadas anteriormente.

Um eleitor afirmou que o aplicativo passou a mostrar dados de 2024, enquanto a consulta realizada diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) continuava exibindo o endereço utilizado no primeiro turno. "Usei o e-Título no primeiro turno e estava tudo correto, agora fui consultar e está aparecendo o meu título de 2024, entrando no site do TSE está mostrando o de 2026 com o local onde votei no 1º", escreveu no X.

Diante da repercussão, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) se manifestou e negou que o local de votação de Gizelly tenha sido alterado.

"Em vídeo publicado no Instagram, a eleitora Gizelly Bicalho alega que seu local de votação foi alterado indevidamente para o município de Muniz Freire (ES) no segundo turno das Eleições de 2026, após ter votado normalmente na cidade de São Paulo (SP) no primeiro turno. A alegação não é verdadeira", informou o tribunal.

Segundo a Justiça Eleitoral, Gizelly realizou a transferência de seu título de Muniz Freire para São Paulo em 6 de maio de 2026. Após uma verificação conduzida pela 408ª Zona Eleitoral, responsável pela região do Jardim São Luís, na capital paulista, foi confirmado que a ex-BBB permanece habilitada para votar na cidade.

"A eleitora realizou a transferência regular do seu título eleitoral de Muniz Freire (ES) para São Paulo (SP) em 6 de maio de 2026. Após verificação feita pela 408ª Zona Eleitoral (Jardim São Luís – SP), a Justiça Eleitoral confirmou no sistema que Gizelly Bicalho continua habilitada e com local de votação mantido no município de São Paulo (SP) para o segundo turno", acrescentou o TRE-SP.

A manifestação esclarece que não houve alteração no cadastro eleitoral da ex-BBB, mas não explica por que o aplicativo exibiu o endereço antigo apresentado por ela no vídeo.

Procurado pelo Terra, o TSE não havia apresentado, até a publicação da reportagem original, um esclarecimento específico sobre as divergências relatadas no e-Título. O órgão encaminhou apenas a manifestação do TRE-SP referente ao caso de Gizelly.