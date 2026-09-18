CUNHÃ

Ex-BBB Isabelle Nogueira realiza sonho e decide morar na floresta: 'Uma mata que nunca será mexida'

Ex-BBB contou que passou boa parte da vida morando de aluguel e revelou detalhes da primeira casa própria, que terá ambientes integrados à natureza

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:51

Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus Crédito: Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus

Isabelle Nogueira, de 33 anos, está realizando o sonho de construir a primeira casa própria. A ex-BBB revelou detalhes do imóvel que está sendo erguido em Manaus, no Amazonas, e contou que o projeto foi pensado para proporcionar uma integração direta com a natureza.

“Estou vivendo uma fase muito linda, de muitas realizações. Comecei a obra da minha casa no Amazonas, lá em Manaus. Estou construindo uma casa muito linda, que tem muito a minha cara. Fico muito agradecida a Deus, mas eu acho que tudo faz parte também de muita dedicação e esforço”, afirmou em entrevista à Quem.

Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus 1 de 3

Apesar de comemorar a conquista, Isabelle explicou que não planejou uma mansão. Segundo ela, a prioridade é ter conforto em um espaço de tamanho mais compacto. “É uma casa super confortável e tranquila, mas não é uma casa muito gigante. Ela é compacta, do jeito que eu gosto”, explicou.

Um dos principais desejos de Isabelle para o projeto era manter uma relação próxima com a vegetação existente na região. A ex-BBB contou que parte das paredes terá vidro e poderá ser aberta. “É uma casa que tem coexistência com a natureza. Eu praticamente vou morar na floresta. A floresta vai estar dentro da minha casa”, declarou.

Segundo Isabelle, atrás do imóvel existe uma área de preservação permanente. “Uma mata que nunca será mexida. Sempre quis morar pertinho da floresta. É um momento de reconexão”, acrescentou.

A conquista tem um significado especial para Isabelle. Ela contou que passou praticamente toda a vida morando de aluguel com a mãe e que, em determinado período, chegou a morar de favor em uma casa no bairro Nova Cidade.

Mansão de Isabelle Nogueira 1 de 15

A ex-BBB relembrou dificuldades enfrentadas nesse período, como não poder realizar mudanças no imóvel alugado, e afirmou que também acompanhou os problemas vividos pela mãe. “Já passei muito perrengue morando de aluguel e já vi de perto minha mãe passar perrengue também. Ter a minha casa é uma conquista, uma celebração. Quero inspirar outras pessoas”, disse.

Isabelle pretende compartilhar nas redes sociais etapas da construção e também contar parte da trajetória até conseguir comprar o próprio imóvel.

Veja como foi a última apresentação de Isabelle Nogueira como cunhã-poranga do Boi Garantido 1 de 18

Planos após deixar o Boi Garantido

Em junho deste ano, Isabelle encerrou seu ciclo como cunhã-poranga do Boi Garantido durante a terceira e última noite do Festival de Parintins 2026.

Desde então, ela afirma estar investindo em qualificação para buscar novas oportunidades nas áreas artística, cultural e de comunicação. Entre as atividades citadas estão acompanhamento com fonoaudiólogo para aprimorar dicção e oratória, palestras e apresentação de programas ao vivo.