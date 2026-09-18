Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Isabelle Nogueira realiza sonho e decide morar na floresta: 'Uma mata que nunca será mexida'

Ex-BBB contou que passou boa parte da vida morando de aluguel e revelou detalhes da primeira casa própria, que terá ambientes integrados à natureza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:51

Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus
Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus Crédito: Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus

Isabelle Nogueira, de 33 anos, está realizando o sonho de construir a primeira casa própria. A ex-BBB revelou detalhes do imóvel que está sendo erguido em Manaus, no Amazonas, e contou que o projeto foi pensado para proporcionar uma integração direta com a natureza.

“Estou vivendo uma fase muito linda, de muitas realizações. Comecei a obra da minha casa no Amazonas, lá em Manaus. Estou construindo uma casa muito linda, que tem muito a minha cara. Fico muito agradecida a Deus, mas eu acho que tudo faz parte também de muita dedicação e esforço”, afirmou em entrevista à Quem.

Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus

Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus por Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus
Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus por Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus
Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus por Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus
1 de 3
Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus por Isabelle Nogueira vai morar em mata localizada em Manaus

Apesar de comemorar a conquista, Isabelle explicou que não planejou uma mansão. Segundo ela, a prioridade é ter conforto em um espaço de tamanho mais compacto. “É uma casa super confortável e tranquila, mas não é uma casa muito gigante. Ela é compacta, do jeito que eu gosto”, explicou.  

Um dos principais desejos de Isabelle para o projeto era manter uma relação próxima com a vegetação existente na região. A ex-BBB contou que parte das paredes terá vidro e poderá ser aberta. “É uma casa que tem coexistência com a natureza. Eu praticamente vou morar na floresta. A floresta vai estar dentro da minha casa”, declarou.

Leia mais

Imagem - Letícia Colin, a Adriana de 'Quem Ama Cuida', explica decisão de morar longe do marido: 'Mundos intensos para conviverem'

Letícia Colin, a Adriana de 'Quem Ama Cuida', explica decisão de morar longe do marido: 'Mundos intensos para conviverem'

Imagem - Antes da fama, Edson Celulari trabalhou como padeiro e balconista em padaria, e tinha rotina de acordar às 4h

Antes da fama, Edson Celulari trabalhou como padeiro e balconista em padaria, e tinha rotina de acordar às 4h

Imagem - Dona Déa diz que viu espírito de Paulo Gustavo três vezes após morte do filho: 'Ele sorriu para mim'

Dona Déa diz que viu espírito de Paulo Gustavo três vezes após morte do filho: 'Ele sorriu para mim'

Segundo Isabelle, atrás do imóvel existe uma área de preservação permanente. “Uma mata que nunca será mexida. Sempre quis morar pertinho da floresta. É um momento de reconexão”, acrescentou.

A conquista tem um significado especial para Isabelle. Ela contou que passou praticamente toda a vida morando de aluguel com a mãe e que, em determinado período, chegou a morar de favor em uma casa no bairro Nova Cidade.

Mansão de Isabelle Nogueira

Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram
1 de 15
Isabelle mostra mansão na Amazônia e impressiona com projeto sofisticado por Reprodução/Instagram

A ex-BBB relembrou dificuldades enfrentadas nesse período, como não poder realizar mudanças no imóvel alugado, e afirmou que também acompanhou os problemas vividos pela mãe. “Já passei muito perrengue morando de aluguel e já vi de perto minha mãe passar perrengue também. Ter a minha casa é uma conquista, uma celebração. Quero inspirar outras pessoas”, disse.

Isabelle pretende compartilhar nas redes sociais etapas da construção e também contar parte da trajetória até conseguir comprar o próprio imóvel.

Veja como foi a última apresentação de Isabelle Nogueira como cunhã-poranga do Boi Garantido

Isabelle Nogueira ganhou uma homenagem antes de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira ganhou uma homenagem antes de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira ganhou uma homenagem antes de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira ganhou uma homenagem antes de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira se preparando para sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira chegando para sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira em sua última apresentação como como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira anuncia aposentadoria como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira anuncia aposentadoria como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira anuncia aposentadoria como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira depois de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira anuncia aposentadoria como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
Isabelle Nogueira anuncia aposentadoria como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram
1 de 18
Isabelle Nogueira ganhou uma homenagem antes de sua última apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido por Reprodução/Instagram

Planos após deixar o Boi Garantido

Em junho deste ano, Isabelle encerrou seu ciclo como cunhã-poranga do Boi Garantido durante a terceira e última noite do Festival de Parintins 2026.

Desde então, ela afirma estar investindo em qualificação para buscar novas oportunidades nas áreas artística, cultural e de comunicação. Entre as atividades citadas estão acompanhamento com fonoaudiólogo para aprimorar dicção e oratória, palestras e apresentação de programas ao vivo.

Leia mais

Imagem - Mateus Solano abre o jogo sobre o início da fama: 'Levei cinco anos para me acostumar'

Mateus Solano abre o jogo sobre o início da fama: 'Levei cinco anos para me acostumar'

Imagem - Anitta quebra protocolo na Grande Rio: veja como será a coroação

Anitta quebra protocolo na Grande Rio: veja como será a coroação

Imagem - Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Isabelle também revelou que pretende retornar ao Carnaval. Depois de desfilar como musa da Grande Rio em 2025, ela afirmou que já possui planos para voltar à Avenida, mas ainda não revelou por qual escola ou em qual função. “Não posso contar exatamente o que eu vou fazer, mas eu tenho um planejamento para desfilar no Carnaval de novo”, adiantou.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aprenda a fazer a coxinha de frango perfeita

Aprenda a fazer a coxinha de frango perfeita