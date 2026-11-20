CLIMÃO

Ex-BBB Jordana Morais reage a boatos após noite de vinho com Alberto Cowboy: 'Tem sentimento'

Advogada gravou vídeo após encontro no seu novo apartamento em São Paulo e citou o carinho que sente por Priscilla Monroy

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:33

Ex-BBB Jordana se pronuncia após boatos de romance com Alberto Cowboy após noite de vinho Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada e ex-participante do 'BBB 26' Jordana Morais usou suas redes sociais para negar que esteja vivendo um romance com Alberto Cowboy. Os boatos começaram na noite de terça-feira (17), depois que ela publicou vídeos tomando vinho com o ex-colega de programa em seu novo apartamento, em São Paulo.

Alberto Cowboy com a ex-esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Jordana ficou incomodada com a repercussão e decidiu gravar um vídeo para esclarecer a visita. Ela explicou que costuma receber amigos em casa e que a proximidade com Cowboy vem apenas da convivência intensa que tiveram dentro do reality show da Globo.

"Não, eu e Cowboy não somos casal, somos apenas amigos, grandes amigos. E queria pedir para que vocês parassem com isso porque tem outras pessoas envolvidas, tem sentimento, e é muito chato", afirmou a advogada.

No desabafo, Jordana também citou Priscilla Monroy, ex-mulher de Alberto, de quem o ex-brother se separou há cerca de um mês após quatro anos de casamento. A advogada afirmou que admira Priscilla e que jamais tomaria uma atitude para deixá-la desconfortável.

"Acho importante ter essa sensibilidade quando tem outras pessoas envolvidas, como é o caso da Priscila, que eu muito admiro, que eu tenho carinho muito grande por ela", disse Jordana. A confusão começou porque Cowboy foi o primeiro convidado a conhecer o novo endereço da advogada, o que fez fãs passarem a torcer pelos dois juntos.

Alberto Cowboy com a ex-esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Priscilla também se pronunciou

Após o vídeo de Jordana, Priscilla Monroy também foi às redes sociais para defender a amizade com a advogada. Ela negou qualquer rivalidade entre as duas e reclamou do fato de Alberto Cowboy ainda não ter falado nada publicamente sobre a polêmica.