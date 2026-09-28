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Ex-BBB Jordana Morais sofre assalto à mão armada no primeiro fim de semana em São Paulo

Influenciadora contou que estava em um carro parado no semáforo quando um homem armado em uma moto abordou o veículo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:26

Ex-BBB Jordana Morais
Ex-BBB Jordana Morais Crédito: Reprodução/Instagram

A mudança de Brasília para São Paulo teve um episódio traumático logo nos primeiros dias para Jordana Morais. A ex-participante do BBB 26 contou que sofreu um assalto à mão armada durante o primeiro fim de semana na casa nova, e revelou que o criminoso levou o relógio da pessoa que estava com ela.

O relato foi publicado pela influenciadora nas redes sociais no domingo (27), depois que o assunto surgiu entre os seguidores. Jordana contou o caso com o tom descontraído que costuma usar nas publicações, mas deixou claro que a situação foi bastante assustadora.

Ex-BBB Jordana Morais

Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Jordana Morais por Reprodução/Instagram

"Mano, já que entraram nesse assunto.. eu tenho uma fofoca não muito legal pra contar do meu primeiro fim de semana na casa nova: vivi o meu primeiro assalto a mão armada em SP e roubaram o relógio dele, foi horrível", escreveu no X, antigo Twitter.

Segundo a ex-BBB, os dois estavam em um carro parado em um semáforo, em plena luz do dia, quando um homem em uma motocicleta se aproximou armado. Durante a abordagem, o criminoso levou o relógio do acompanhante de Jordana.

A influenciadora não revelou a identidade da pessoa que estava com ela e também não deu outros detalhes sobre o assalto. Também não informou se registrou boletim de ocorrência ou se houve algum outro desdobramento relacionado ao assalto. Em outra publicação, resumiu o episódio como "bizarro".

Nova fase em São Paulo

O assalto aconteceu pouco depois de Jordana deixar Brasília para começar uma nova etapa da vida em São Paulo. Advogada, modelo e influenciadora, ela ganhou projeção nacional neste ano ao participar do BBB 26.

Jordana entrou no reality show após ser escolhida pelo público na Casa de Vidro do Centro-Oeste e integrou o grupo Pipoca. Antes de entrar no programa, já trabalhava com produção de conteúdo para as redes sociais.

A mudança para a capital paulista também veio acompanhada de uma conquista pessoal. Recentemente, a ex-BBB comemorou a compra do primeiro apartamento na cidade e compartilhou a novidade com os seguidores. "Está tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. Estou muito feliz", escreveu na ocasião.

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