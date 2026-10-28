MÚSICA

Ex-BBB Lucas Pizane é anunciado como novo vocalista da banda Duas Medidas para o verão 2027

Baiano assume os vocais do grupo que já teve Lincoln Senna como cantor; nova formação será apresentada em Salvador no dia 4 de novembro

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:01

Lucas Pizane perde festa da H&M por esquecer de confirmar presença Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Lucas Pizane é o novo vocalista da banda baiana Duas Medidas. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (28) e marca uma nova fase na carreira musical do artista, que ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 24. Ele assume o comando do grupo para a temporada de verão 2026/2027, com apresentações previstas para o período do Carnaval.

A informação foi divulgada com exclusividade pela Billboard Brasil. Natural da Ilha de Itaparica e criado em Salvador, Pizane revelou que já acompanhava a banda muito antes de receber o convite para assumir os vocais.

“Eu era adolescente quando vi a Duas Medidas chegar fazendo barulho na música baiana, com uma identidade musical em que acredito muito, marcada pela dança e pelo swing baiano”, contou.

Lucas Pizane 1 de 16

Para o cantor, a oportunidade representa a realização de um desejo antigo, mas também traz a responsabilidade de dar continuidade à trajetória de um grupo conhecido pelo repertório dançante.

“A música sempre fez parte da minha vida, e poder assumir os vocais de uma banda que acompanhei desde tão novo tem um significado muito especial para mim. É uma realização, mas também uma grande responsabilidade, porque chego para somar minha identidade à história de um grupo que já tem características tão fortes”, afirmou.

A Duas Medidas acumula mais de uma década de atuação na música baiana e tem uma história ligada ao Carnaval de Salvador. Durante anos, o grupo foi comandado por Lincoln Senna, que atualmente está à frente do Parangolé.

Com a chegada de Pizane, a banda aposta em uma nova formação para a temporada de festas, período considerado um dos mais importantes para os artistas que trabalham com música na Bahia. “O verão é uma época muito especial para quem faz música na Bahia, com a agenda de shows, a energia do público e a chegada do Carnaval. Estou animado para viver essa temporada com a Duas Medidas e celebrar a força da nossa música”, declarou.





O artista também destacou que pretende usar a oportunidade para ampliar o alcance da cultura baiana. “Quero contribuir para fortalecer ainda mais esse som e ajudar a levar a música baiana para outros lugares, fazendo com que ela chegue a cada vez mais pessoas”, disse.

A apresentação oficial da nova formação está marcada para o dia 4 de novembro, durante um coquetel para convidados e profissionais da imprensa, em Salvador.

Apesar de ter ficado conhecido nacionalmente pela participação no BBB 24, Lucas Pizane já tinha experiência musical antes do reality. Desde a infância, participou de bandas e corais, além de produzir paródias e experimentar diferentes estilos.

O baiano também integrou o grupo Melanina Carioca e já se apresentou no Carnaval de Salvador, no Carnaval de São Paulo e no São João da Thay.