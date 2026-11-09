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Ex-BBB Mateus Pires assume namoro com cirurgião plástico bonitão

Dupla de Vitória Strada no jogo, arquiteto engatou namoro com médico após sua participação na 25ª edição do programa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:11

Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt
Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt. Nas redes sociais, os dois aparecem juntos em diversos momentos da rotina, como corridas na orla do Rio de Janeiro, viagens e casamentos, além de trocarem declarações apaixonadas nos comentários das publicações.

Mateus participou do Big Brother Brasil 25, edição que teve como dinâmica a entrada em duplas. Na ocasião, ele entrou acompanhado da atriz Vitória Strada. Ao longo do reality show, no entanto, a convivência entre os amigos gerou conflitos que afetaram a relação fora da casa. Desde a participação no programa, os dois não demonstram a mesma proximidade em público.

Mateus Pires e Roger Bittencourt

Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Mateus Pires e Roger Bittencourt por Reprodução/Instagram

Na época do reality, segundo o jornal Extra, Mateus ainda mantinha um relacionamento com Junior Couto. Ele foi o quinto eliminado do BBB 25, com 65,30% dos votos. Já Vitória foi a 21ª eliminada – a última da temporada –, deixando o jogo com média de 54,52% dos votos.

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