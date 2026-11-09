ROMANCE

Ex-BBB Mateus Pires assume namoro com cirurgião plástico bonitão

Dupla de Vitória Strada no jogo, arquiteto engatou namoro com médico após sua participação na 25ª edição do programa

Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:11

Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt. Nas redes sociais, os dois aparecem juntos em diversos momentos da rotina, como corridas na orla do Rio de Janeiro, viagens e casamentos, além de trocarem declarações apaixonadas nos comentários das publicações.

Mateus participou do Big Brother Brasil 25, edição que teve como dinâmica a entrada em duplas. Na ocasião, ele entrou acompanhado da atriz Vitória Strada. Ao longo do reality show, no entanto, a convivência entre os amigos gerou conflitos que afetaram a relação fora da casa. Desde a participação no programa, os dois não demonstram a mesma proximidade em público.

Mateus Pires e Roger Bittencourt 1 de 7