Ex-BBB Mateus Pires assume namoro com cirurgião plástico bonitão

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:11
O ex-BBB Mateus Pires assumiu um novo relacionamento com o médico cirurgião plástico Roger Bittencourt. Nas redes sociais, os dois aparecem juntos em diversos momentos da rotina, como corridas na orla do Rio de Janeiro, viagens e casamentos, além de trocarem declarações apaixonadas nos comentários das publicações.
Mateus participou do Big Brother Brasil 25, edição que teve como dinâmica a entrada em duplas. Na ocasião, ele entrou acompanhado da atriz Vitória Strada. Ao longo do reality show, no entanto, a convivência entre os amigos gerou conflitos que afetaram a relação fora da casa. Desde a participação no programa, os dois não demonstram a mesma proximidade em público.
Mateus Pires e Roger Bittencourt
Na época do reality, segundo o jornal Extra, Mateus ainda mantinha um relacionamento com Junior Couto. Ele foi o quinto eliminado do BBB 25, com 65,30% dos votos. Já Vitória foi a 21ª eliminada – a última da temporada –, deixando o jogo com média de 54,52% dos votos.