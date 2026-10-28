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Ex-BBB Maxiane passa por cirurgia e comemora resultado: 'Achava que não ia conseguir'

Influenciadora de 33 anos relatou quatro anos de espera e falta de dinheiro para realizar o procedimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:21

Ex-BBB Maxiane coloca silicone e comemora resultado Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Maxiane Rodrigues passou por uma cirurgia plástica nos seios em um hospital de Recife, capital de Pernambuco. A maquiadora colocou próteses de silicone e fez uma mastopexia, cirurgia plástica feita para retirar a pele que sobra e levantar as mamas, acertando a posição dos seios e das aréolas.

Maxiane do BBB 26 coloca silicone e mostra resultado 1 de 8

Nas redes sociais, a ex-participante do BBB 26 surgiu ainda na cama do quarto de hospital para mostrar a novidade aos fãs. Ela contou que tentava fazer a operação havia quatro anos, mas teve que esperar por não ter como pagar os custos na época. "Estão lindos os meus peitos. Estou muito feliz. Eu achava que eu não ia conseguir fazer isso", disse ela aos seguidores.

Para a cirurgia com o médico Hugor Viana, Maxiane mudou a rotina e a alimentação meses antes. O objetivo foi deixar o corpo saudável para aguentar bem o pós-operatório. A flacidez na região começou depois do parto do filho Joaquim, hoje com 4 anos, fase em que ela perdeu muito peso.