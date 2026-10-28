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Ex-BBB Maxiane passa por cirurgia e comemora resultado: 'Achava que não ia conseguir'

Influenciadora de 33 anos relatou quatro anos de espera e falta de dinheiro para realizar o procedimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:21

Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz'
Ex-BBB Maxiane coloca silicone e comemora resultado  Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Maxiane Rodrigues passou por uma cirurgia plástica nos seios em um hospital de Recife, capital de Pernambuco. A maquiadora colocou próteses de silicone e fez uma mastopexia, cirurgia plástica feita para retirar a pele que sobra e levantar as mamas, acertando a posição dos seios e das aréolas.

Maxiane do BBB 26 coloca silicone e mostra resultado

Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz' por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz' por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz' por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz' por Reprodução/Instagram
Maxiane contou como o diagnóstico de autismo o filho transformou sua maternidade por Reprodução
Maxiane por Reprodução/Instagram
Maxiane por Reprodução/Instagram
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Ex-BBB Maxiane coloca silicone, faz lifting nas mamas e comemora resultado: 'Muito feliz' por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a ex-participante do BBB 26 surgiu ainda na cama do quarto de hospital para mostrar a novidade aos fãs. Ela contou que tentava fazer a operação havia quatro anos, mas teve que esperar por não ter como pagar os custos na época. "Estão lindos os meus peitos. Estou muito feliz. Eu achava que eu não ia conseguir fazer isso", disse ela aos seguidores.

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Para a cirurgia com o médico Hugor Viana, Maxiane mudou a rotina e a alimentação meses antes. O objetivo foi deixar o corpo saudável para aguentar bem o pós-operatório. A flacidez na região começou depois do parto do filho Joaquim, hoje com 4 anos, fase em que ela perdeu muito peso.

A influenciadora preferiu um resultado mais natural e escolheu próteses de 235 ml em cada mama. O médico colocou o silicone por baixo do músculo do peito, técnica usada para deixar o colo com caimento mais suave e sem marcar a divisão da prótese. 

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Tags:

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