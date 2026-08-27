Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Natália Deodato aparece aos prantos e desabafa sobre mercado de trabalho: ‘Não vou desistir’; veja vídeo

Natália abriu o coração sobre suas fraquezas e o momento atual de sua vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:21

Natália Deodato desabafou nas redes sociais
Natália Deodato desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução | TikTok

A ex-BBB Natália Deodato foi às lágrimas e fez um desabafo nas redes sociais sobre seu atual momento profissional e refletiu sobre a importância da resiliência, em seu perfil no TikTok, nesta quinta-feira (27).

Sem detalhar, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 explicou que está enfrentando momentos difíceis.

Natália Deodato

Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram
1 de 9
Ex-BBB Natália Deodato por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

Imagem - Andressa Suita toma susto ao montar em cavalo e viraliza nas redes sociais; veja momento

Andressa Suita toma susto ao montar em cavalo e viraliza nas redes sociais; veja momento

Imagem - Luana Piovani briga com vizinha e vira alvo de xenofobia em programa de TV; saiba detalhes

Luana Piovani briga com vizinha e vira alvo de xenofobia em programa de TV; saiba detalhes

Natália explicou que não vai desistir “mesmo doendo, mesmo sangrando”. A influenciadora disse que existe uma dualidade do que as pessoas veem na internet e sobre o que é, de fato, real.

“Hoje é um dia daqueles que eu não acordei feliz, não acordei sorrindo, não acordei positiva porque todo mundo espera isso da gente", afirmou.

@deonaty Sabe aquele sentimento extremo de cansaço, de dor e de estagnação… É exatamente isso, mas eu não vou desistir! Mesmo sangrando eu vou continuar. #creatorsearchinsights #mulher ♬ som original - Natália Deodato ?

Em seguida, Natália deu a entender o motivo do desabafo, e lamentou a ausência de oportunidades profissionais, apesar de seu esforço.

Natália abre seu coração sobre suas fraquezas e o momento atual de sua vida. “É muito difícil quando a gente se esforça, e parece que as coisas não estão caminhando. Tem momentos que eu me sinto anestesiada porque sinto que nada vai. Eu sinto que por mais que eu dê meu melhor, as pessoas sempre vão tentar de alguma forma nos diminuir ou nos colocar em caixinhas que não são nossas”.

Deodato, ressaltou, no entanto, que vai se manter de pé. “E sim, estou triste e estou chorando, mas daqui a pouquinho vou precisar vestir minha armadura. Daqui a pouquinho vou precisar vestir a minha melhor roupa e mascarar um sorriso. Mas o que a gente faz com esse sentimento? Estou andando, sem saber onde eu quero chegar, mas pra mim parece ser uma coisa. É algo que vem me machucando muito", completou.

A influenciadora ponderou ainda que não vale a pena se comparar com outras pessoas, mas se mostrou abatida. “As pessoas que me conheceram talvez por uma tela, eu sempre falo, eu nunca tive a opção de desistir e eu não vou. Mesmo doendo, mesmo sangrando, eu não vou desistir, eu não posso desistir. E esse não é um vídeo motivacional. É um vídeo para falar o quanto a gente precisa se acolher e ao mesmo tempo não parar. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente para. E é isso. Chegou a hora de vestir a armadura”, finalizou.

Tags:

Natália Deodato

Mais recentes

Imagem - Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lados dos quatros filhos

Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lados dos quatros filhos
Imagem - Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação

Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação
Imagem - Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil