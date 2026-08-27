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Ex-BBB Natália Deodato aparece aos prantos e desabafa sobre mercado de trabalho: ‘Não vou desistir’; veja vídeo

Natália abriu o coração sobre suas fraquezas e o momento atual de sua vida

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:21

Natália Deodato desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução | TikTok

A ex-BBB Natália Deodato foi às lágrimas e fez um desabafo nas redes sociais sobre seu atual momento profissional e refletiu sobre a importância da resiliência, em seu perfil no TikTok, nesta quinta-feira (27).

Sem detalhar, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 explicou que está enfrentando momentos difíceis.

Natália Deodato 1 de 9

Natália explicou que não vai desistir “mesmo doendo, mesmo sangrando”. A influenciadora disse que existe uma dualidade do que as pessoas veem na internet e sobre o que é, de fato, real.

“Hoje é um dia daqueles que eu não acordei feliz, não acordei sorrindo, não acordei positiva porque todo mundo espera isso da gente", afirmou.

Em seguida, Natália deu a entender o motivo do desabafo, e lamentou a ausência de oportunidades profissionais, apesar de seu esforço.

Natália abre seu coração sobre suas fraquezas e o momento atual de sua vida. “É muito difícil quando a gente se esforça, e parece que as coisas não estão caminhando. Tem momentos que eu me sinto anestesiada porque sinto que nada vai. Eu sinto que por mais que eu dê meu melhor, as pessoas sempre vão tentar de alguma forma nos diminuir ou nos colocar em caixinhas que não são nossas”.

Deodato, ressaltou, no entanto, que vai se manter de pé. “E sim, estou triste e estou chorando, mas daqui a pouquinho vou precisar vestir minha armadura. Daqui a pouquinho vou precisar vestir a minha melhor roupa e mascarar um sorriso. Mas o que a gente faz com esse sentimento? Estou andando, sem saber onde eu quero chegar, mas pra mim parece ser uma coisa. É algo que vem me machucando muito", completou.