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Ex-BBB Natália Deodato volta a atender como manicure e mostra rotina longe dos holofotes

Aos 26 anos, influenciadora concilia os atendimentos com a administração de um instituto de beleza e a faculdade

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:10

Natália Deodato voltou a atender como manicure e mostrou nas redes a rotina intensa de trabalho longe dos holofotes Crédito: Reprodução

Natália Deodato voltou a colocar a mão na massa, literalmente. A ex-participante do “BBB22” revelou nas redes sociais que retomou os atendimentos como manicure, profissão que exercia antes de ganhar projeção nacional no reality show da Globo.

Aos 26 anos, a influenciadora compartilhou registros de uma rotina intensa de trabalho na última segunda-feira (31). Segundo ela, foram três turnos de atendimento no mesmo dia, sem sequer conseguir fazer uma pausa para comer.

Natália Deodato 1 de 9

O retorno aos salões acontece em paralelo a outras atividades profissionais. Desde 2023, Natália administra o próprio instituto de beleza, onde também oferece formação e mentoria para profissionais da área. Ela ainda concilia a rotina com palestras, projetos no segmento de perfumaria e a faculdade.

Ao mostrar os bastidores do trabalho, a ex-BBB fez questão de afastar qualquer ideia de que voltar a atender clientes seria um retrocesso. Para ela, trabalhar continua sendo parte fundamental da própria trajetória. “Meu sobrenome é trabalho! Sem medo nenhum de arregaçar as mangas e fazer dar certo”, afirmou.