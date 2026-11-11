BANIDO

Ex-BBB Paulo Augusto tem Instagram bloqueado no Brasil após ação do Ministério da Justiça

Influenciador do BBB 26 é alvo de apuração por divulgação de plataformas de apostas; Meta informou que restringiu o perfil após pedido legal do Ciberlab

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:34

Ex-BBB Paulo Augusto teve o Instagram bloqueado no Brasil após ação do Ministério da Justiça Crédito: Reprodução

O ex-BBB Paulo Augusto Carvalhaes teve o acesso à sua conta no Instagram bloqueado no Brasil nesta quarta-feira (11), após uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública relacionada à divulgação de plataformas de apostas. O influenciador é alvo de apuração por promover uma casa de apostas nos Stories, prática proibida pela legislação em vigor no país.

Embora o nome de usuário continue aparecendo nas buscas da rede social, quem tenta acessar o perfil encontra um aviso de indisponibilidade no território brasileiro. A mensagem exibida pela Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, informa que a restrição atende a um pedido legal do Ciberlab.

“Isso acontece porque estamos acatando um pedido legal do(a) Ciberlab para restringir esse conteúdo”, diz o comunicado apresentado pela plataforma.

Paulo Augusto (BBB 26) 1 de 11

O Ciberlab é o Laboratório de Operações Cibernéticas, unidade vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que atua no combate à divulgação de plataformas clandestinas de apostas. A ação faz parte de uma iniciativa do governo federal para interromper a promoção de jogos e sites irregulares nas redes sociais.

Em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida também alcança a divulgação comercial dessas plataformas na internet.

Antes da suspensão, Paulo Augusto já havia recebido críticas de internautas por divulgar plataformas de apostas. O influenciador Felipe Neto também se manifestou publicamente sobre o assunto e chegou a defender punições mais rigorosas para quem promove casas clandestinas.

“Se nada acontecer com esses influenciadores divulgando casas clandestinas de tigrinho, então de nada vai adiantar a luta contra as bets. Tem que dar cadeia!”, escreveu no X.

Após a restrição do perfil do ex-BBB, Felipe voltou a comentar a medida. “Que sirva de exemplo. Na minha opinião, todo divulgador de bet e cassino ilegais deve ir pra cadeia. Porém, isso só será possível quando o Congresso votar o projeto enviado pelo Lula. Até lá, que percam as contas e paguem multas”, afirmou.