DIFICULDADES FINANCEIRAS

Ex-BBB pede emprego após ser assaltada e perder R$ 17,6 mil: 'Preciso pagar minhas contas'

Ana Carolina Madeira, participante do BBB 9, trabalha como corretora de imóveis e revelou que não realiza uma venda desde o início do ano

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 22:54

Ana Carolina Madeira pediu oportunidades de trabalho após sofrer prejuízo de R$ 17,6 mil em assalto Crédito: Reprodução

A ex-BBB Ana Carolina Madeira recorreu às redes sociais para pedir oportunidades de trabalho após sofrer um assalto e acumular um prejuízo de aproximadamente R$ 17,6 mil. A participante do 'Big Brother Brasil 9' revelou que enfrenta dificuldades financeiras e manifestou o desejo de voltar ao reality show da Globo.

Atualmente, Ana trabalha como corretora de imóveis, mas contou que realizou sua última venda no início deste ano. Diante da situação, ela pretende investir na carreira de influenciadora digital e pediu indicações aos seguidores.

“Quero voltar para Big Brother, pode me indicar, encher o saco do pessoal da Globo, qualquer coisa. Preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas, me ajudem, sério”, desabafou.

Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' 1 de 7

A ex-sister também destacou que não sente vergonha de expor suas dificuldades financeiras publicamente. “Não é feio pedir trabalho. Estou pedindo uma oportunidade”, afirmou.

Ex-BBB teve empréstimo contratado após assalto

Ana Carolina foi assaltada no último dia 17, quando retornava da academia na região da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. Segundo seu relato, um motociclista puxou seu braço com força e levou o celular, avaliado em R$ 13 mil.

Além da perda do aparelho, a ex-BBB afirmou que o criminoso conseguiu acessar sua conta bancária e contratar um empréstimo de R$ 3,6 mil em seu nome, além de utilizar R$ 1 mil do limite disponível.

As movimentações financeiras teriam ocorrido em menos de uma hora após o crime. Somados os valores, o prejuízo chega a R$ 17,6 mil.