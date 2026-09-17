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Ex-BBB Talita Araújo compartilha fotos de casamento com produtora britânica

Casal celebrou o matrimônio na Capela The Abbey, em Dublin, após união civil realizada no Rio de Janeiro.

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:02

Ex-BBB Talita Araújo se casou com a produtora Isla Wolfe na Irlanda
Ex-BBB Talita Araújo se casou com a produtora Isla Wolfe na Irlanda Crédito: Reprodução/Instagram @loveitvisuals

Talita Araújo, participante do Big Brother Brasil 15, se casou com a produtora britânica Isla Wolfe em Dublin, na Irlanda. A ex-aeromoça compartilhou registros inéditos da cerimônia nesta quinta-feira (17), em que ambas aparecem vestidas de noiva.

A celebração foi realizado em uma capela do século XVIII, chamada The Abbey. "Mrs & Mrs Araújo-Wolfe. O dia que eu nunca vou me esquecer", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Confira os registros do casamento de Talita Araújo e Isla Wolfe

Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals
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Talita Araújo e Isla Wolfe se casaram na Irlanda por Reprodução/Instagram @loveitvisuals

Este marcou o segundo momento de celebração do casal. A união civil havia sido oficializada em setembro, no Rio de Janeiro, em um evento restrito aos pais de ambas. O relacionamento veio a público em janeiro de 2025, quando Talita publicou uma foto beijando a parceira.

Durante sua passagem pelo BBB 15, Talita teve um envolvimento com o chef gaúcho Rafael Licks durante o confinamento. O romance, no entanto, chegou ao fim pouco tempo depois do término do programa.

Em entrevista ao Gshow, a ex-aeromoça detalhou sua trajetória de autoconhecimento,  uma vez que atualmente se identifica como uma mulher lésbica. "Eu estava num relacionamento heterossexual, um relacionamento muito saudável, com uma pessoa muito bacana, e eu sentia que alguma coisa não estava encaixando. Eu precisava entender aquilo", relatou.

"Quando eu comecei a entender, foi muito doloroso, foi muito solitário. Acho que o processo de 'sair do armário' é um processo muito solitário, que as pessoas subestimam o quão doloroso é”, pontuou.

Residindo na Irlanda há cinco anos, ela relatou em 2021 que utilizava aplicativos de paquera em busca de um relacionamento sério, objetivo que se concretizou com a união atual.

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Tags:

Casamento Ex-bbb Talita Araújo Isla Wolfe

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