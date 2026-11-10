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Ex-BBB Tia Milena destaca importância do Afropunk: ‘Precisamos empoderar a nossa raça’

Ex-participante do reality show esteve no festival em Salvador e falou sobre representatividade, identidade negra e a experiência de encontrar tantas pessoas com histórias semelhantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:03

Tia Milena no Afropunk
Tia Milena no Afropunk Crédito: Reprodução

A ex-BBB Tia Milena marcou presença no Afropunk Brasil, em Salvador, e destacou a importância de eventos que celebram a cultura, a identidade e a potência da população negra. Para ela, o festival representa uma oportunidade de fortalecer a autoestima e a identificação entre pessoas negras, especialmente em um cenário no qual, em sua percepção, faltam espaços com essa proposta.

“Eu acho muito importante, porque nós temos muitos eventos para pessoas brancas. Não precisamos ter pessoas brancas, nada contra, mas acho importante empoderar a nossa raça. Nós que somos pretos. Está faltando isso: incentivar a gente a se amar”, afirmou em entrevista ao CORREIO.

Tia Milena no Afropunk

Tia Milena por Reprodução
Tia Milena por Reprodução
Tia Milena por Reprodução
Tia Milena por Reprodução
Tia Milena por Reprodução
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Tia Milena por Reprodução

A ex-participante do Big Brother Brasil 26 também contou que participar do festival teve um significado especial. Segundo ela, a experiência começou ainda durante a preparação para o evento e ganhou outra dimensão ao chegar ao espaço e encontrar uma multidão de pessoas negras.

“É a primeira vez que estou em um evento como esse. Eu amei todo momento, desde me arrumar até estar aqui e ver tantas pessoas como eu. É incrível”, celebrou.

A participação de Tia Milena no Afropunk também foi marcada por uma ação de Clube Social, que levou ao festival uma proposta de snack para acompanhar o público durante a programação.

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