FAMÍLIA

Ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim anunciam nascimento da filha Marina; veja fotos

Influenciadores já são pais de Theo, de quatro anos

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:52

Breno Simões e Paula Amorim são pais mais uma vez Crédito: Reprodução| Instagram

Breno Simões anunciou através das redes sociais o nascimento da filha, com a ex-BBB Paula Amorim, nesta segunda-feira (24), na Rede Mater Dei de Saúde, em Nova Lima, Minas Gerais.

O casal, que começou a se relacionar no Big Brother Brasil 18, já são pais de Theo, de quatro anos.

Nasce Marina, filha de Bruno Simões e Paula Amorim 1 de 12

Marina nasceu com 38 semanas de gestação. Na tarde de terça-feira (25), o casal compartilhou as primeiras imagens da pequena, logo após o nascimento, além de momentos do parto.

“Nossa Marina chegou. ? Depois de tanto sonhar com esse momento, finalmente temos você nos nossos braços. Filha, você já era muito amada antes mesmo de chegar. Agora, nossa família está ainda mais completa. Bem-vinda ao mundo, Marina. Que privilégio sermos seus pais??”, escreveu Mariana na legenda da publicação.