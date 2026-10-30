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Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho

Casal, que se conheceu na 25ª edição do reality show e está noivo desde o início do mês, compartilhou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira (30)

Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:09

Noivos, Renata Saldanha e Maike Allan anunciam espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

A bailarina Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, e Maike Allan anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi publicada em conjunto nas redes sociais nesta sexta-feira (30).

Na publicação, ao som da música “Velha Infância”, dos Tribalistas, o casal exibe um sapato de bebê para indicar a gestação. Os registros foram feitos durante um ensaio fotográfico de pré-wedding.

"Existem momentos em que a gente sonha, outros em que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três", declarou o casal na legenda.

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A gestação foi anunciada poucas semanas após o noivado de Renata e Maike. O pedido ocorreu no início de outubro durante uma viagem a Campos do Jordão, no interior de São Paulo.