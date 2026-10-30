Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho

Casal, que se conheceu na 25ª edição do reality show e está noivo desde o início do mês, compartilhou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:09

Noivos, Renata Saldanha e Maike Allan anunciam espera do primeiro filho
Noivos, Renata Saldanha e Maike Allan anunciam espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

A bailarina Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, e Maike Allan anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi publicada em conjunto nas redes sociais nesta sexta-feira (30).

Na publicação, ao som da música “Velha Infância”, dos Tribalistas, o casal exibe um sapato de bebê para indicar a gestação. Os registros foram feitos durante um ensaio fotográfico de pré-wedding.

"Existem momentos em que a gente sonha, outros em que a vida prepara e alguns que chegam para transformar tudo. Nosso pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da nossa história. Mas, dessa vez, guardamos um segredo que tornou tudo ainda mais especial: não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três", declarou o casal na legenda.

Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho

Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
1 de 19
Renata Saldanha e Maike Allan anunciam gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram

A gestação foi anunciada poucas semanas após o noivado de Renata e Maike. O pedido ocorreu no início de outubro durante uma viagem a Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

O relacionamento teve início durante o confinamento do BBB 25, exibido entre janeiro e abril. Ao longo do reality show, os dois engataram um romance que permaneceu até a saída de Maike. Renata consagrou-se vencedora da temporada, enquanto ele foi o 17º eliminado da competição.

Leia mais

Imagem - Gisele Bündchen e o marido Joaquim Valente aparecem com fantasias combinando em evento beneficente nos EUA

Gisele Bündchen e o marido Joaquim Valente aparecem com fantasias combinando em evento beneficente nos EUA

Imagem - Gilberto Gil e Anitta são padrinhos de casamento de Juliette; saiba quem mais está na lista

Gilberto Gil e Anitta são padrinhos de casamento de Juliette; saiba quem mais está na lista

Imagem - Ao lado da irmã, Daniel Cady faz trabalho voluntário em campo de refugiados em país da África

Ao lado da irmã, Daniel Cady faz trabalho voluntário em campo de refugiados em país da África

Mais recentes

Imagem - Letícia Colin relembra cena de beijo com ator e revela desconforto: ‘Marido da minha melhor amiga’

Letícia Colin relembra cena de beijo com ator e revela desconforto: ‘Marido da minha melhor amiga’
Imagem - Ex-pastor foi expulso da casa de cantor famoso após escândalo de traição; amizade acabou

Ex-pastor foi expulso da casa de cantor famoso após escândalo de traição; amizade acabou
Imagem - Mara Maravilha revela que banca o ex, Gabriel Torres: ‘Deveria ter responsabilidade pra prover o lar’

Mara Maravilha revela que banca o ex, Gabriel Torres: ‘Deveria ter responsabilidade pra prover o lar’