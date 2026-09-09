CURIOSIDADES

Ex-campeão de fisiculturismo e astro de Hollywood paga R$ 5 por ano para manter figurino de vilão que o lançou para a fama e o deixou milionário há quase 30 anos

Peça iluminada vestida pelo ator em “Batman & Robin” pertence à Warner Bros. e só saiu do estúdio após um acordo incomum



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:37

Arnold Schwarzenegger e sua caracterização como Mr. Freeze em “Batman & Robin”. Crédito: Fotos: Divulgação/Warner Bros. via IMDb)

O traje azul e prateado de Mr. Freeze não desapareceu quando as câmeras de “Batman & Robin” foram desligadas, em 1997. Arnold Schwarzenegger gostou tanto do figurino usado para interpretar o vilão que decidiu levá-lo para casa. Para conseguir isso, porém, o ator precisou negociar com a Warner Bros.

A roupa não era uma lembrança que o estúdio pudesse entregar livremente. Como outros objetos produzidos para o filme, ela integrava o acervo da companhia e poderia aparecer novamente em exposições, campanhas ou novas produções. Schwarzenegger, então, levou o pedido aos responsáveis pela Warner e recebeu uma proposta incomum.

Segundo o produtor Peter MacGregor-Scott, o ator assinou um contrato de empréstimo e passou a pagar US$ 1 por ano para manter o traje. O valor era simbólico, mas permitia ao estúdio conservar a propriedade da peça mesmo depois que ela deixou o depósito.

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O pedido de Schwarzenegger

MacGregor-Scott contou a história durante uma entrevista concedida ao “The Hollywood Reporter”, em 2015. Ele explicou que o pedido avançou até os principais executivos da Warner antes de ser autorizado.

Na época, atores e integrantes das equipes demonstravam interesse frequente por roupas e objetos usados nas filmagens. A produção, no entanto, precisava controlar a saída desse material, principalmente porque cenários, acessórios e figurinos poderiam ser reaproveitados pelo estúdio.

No caso de Schwarzenegger, a negociação terminou com o contrato anual. Embora a história tenha voltado a circular recentemente, o relato do produtor não confirma se a cobrança continua sendo realizada nem quantos pagamentos chegaram a ser feitos desde o fim das gravações.

Luzes durariam 9 mil horas

O interesse do ator também ajuda a revelar o trabalho dedicado à criação de Mr. Freeze. O traje combinava uma armadura metálica, peças translúcidas, tubos e um sistema de iluminação que reforçava a aparência congelada do personagem.

De acordo com MacGregor-Scott, as luzes incorporadas ao figurino tinham duração estimada em 9 mil horas. Schwarzenegger não as mantinha ligadas permanentemente, mas costumava acendê-las enquanto exibia a roupa.

A transformação começava muito antes de o ator entrar no cenário. Além da armadura pesada, ele recebia maquiagem azul, lentes de contato e próteses na cabeça. O processo completo podia consumir várias horas de preparação por dia.

O visual acabou se tornando uma das marcas de “Batman & Robin”, mesmo com a recepção negativa que acompanhou o lançamento. Dirigido por Joel Schumacher, o filme reuniu George Clooney como Batman, Chris O’Donnell como Robin, Uma Thurman como Hera Venenosa e Alicia Silverstone como Batgirl.

O cientista congelado

Na história, Schwarzenegger interpreta Victor Fries, cientista que sofre um acidente enquanto procura uma cura para a doença da mulher. A exposição a substâncias químicas altera seu organismo e o impede de sobreviver em temperaturas normais.

Para continuar vivo, ele passa a depender do traje refrigerado e assume a identidade de Mr. Freeze. Enquanto mantém a mulher em estado criogênico, o vilão tenta obter os recursos necessários para concluir sua pesquisa e entra em confronto com Batman e Robin.

A produção chegou aos cinemas em 1997 como o quarto filme da série iniciada pela Warner em 1989. Apesar do elenco de estrelas e de uma campanha publicitária milionária, arrecadou cerca de US$ 238 milhões mundialmente e não alcançou o desempenho esperado pelo estúdio. A repercussão levou a franquia a permanecer anos afastada das telas.

Com o passar do tempo, entretanto, o longa conquistou outro tipo de espaço na cultura pop. Os cenários coloridos, os diálogos carregados de humor e os figurinos exagerados passaram a representar uma fase bastante particular dos filmes do Batman.