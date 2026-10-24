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Ex-candidata a vereadora trans é morta a tiros em AL; amigos dizem que ela participava de uma passeata política

Paolla Araújo, de 34 anos, foi assassinada na Região Metropolitana de Maceió; Polícia Civil contesta versão de que homicídio aconteceu durante manifestação política

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:08

Paolla Araújo
Paolla Araújo Crédito: Reprodução

A ex-candidata a vereadora Paolla Paullyne Freitas Araújo de Alencar Vital, de 34 anos, foi assassinada a tiros na noite de quinta-feira (22), em Santa Luzia do Norte, na Região Metropolitana de Maceió, em Alagoas. A morte da mulher trans ganhou repercussão após relatos de testemunhas e lideranças políticas de que o crime teria ocorrido durante uma passeata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Polícia Civil, no entanto, contesta essa versão.

Segundo informações divulgadas pelo portal 7Segundos, pessoas ligadas à manifestação afirmaram que Paolla participava de um ato político favorável à reeleição de Lula quando foi atingida pelos disparos. A versão levantou questionamentos sobre uma possível motivação eleitoral para o assassinato, ocorrido três dias antes do segundo turno das eleições presidenciais.

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A Polícia Civil de Alagoas, porém, informou que o homicídio não aconteceu durante a passeata. Conforme a corporação, o corpo da vítima foi encontrado na Rua Tiradentes, próximo à Escola Municipal Professora Iolanda Romeiro Lopes, em frente a um local conhecido como "Beco Sem Saída". Paolla apresentava pelo menos duas marcas de disparos de arma de fogo.

Uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar foi acionada pela Guarda Municipal para atender à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao endereço, a área já estava isolada.

Conhecida como Paolla Araújo, a vítima disputou uma vaga na Câmara Municipal de Coqueiro Seco nas eleições de 2024 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ela recebeu 87 votos e ficou como suplente.

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Nas redes sociais, apresentava-se como "Paolla do CRAS" e destacava sua ligação com a comunidade. Durante a campanha, defendia a igualdade social e os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. "Sou uma pessoa comum, igual a você, que acorda cedo para trabalhar e que conhece de perto as necessidades da comunidade", escreveu em uma publicação eleitoral.

Segundo a Polícia Civil, Paolla já havia morado em Santa Luzia do Norte e retornado recentemente ao município, depois de passar alguns meses fora.

Durante os levantamentos preliminares, investigadores receberam relatos de que a vítima poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas na região. A informação ainda é investigada e não foi confirmada.

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A polícia também informou que o endereço onde o corpo foi localizado é apontado como uma área de comercialização de entorpecentes, sob influência de uma facção criminosa. Os investigadores apuram se havia alguma ligação entre Paolla e a organização.

Até o momento, a corporação afirma não ter encontrado indícios de que o assassinato tenha sido motivado por questões políticas ou por transfobia. A informação contrasta com os relatos de que a vítima estaria participando de uma manifestação eleitoral no momento do crime, circunstância que ainda precisa ser esclarecida.

Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pela remoção do corpo. A Polícia Civil continua investigando a autoria e a motivação do homicídio.

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