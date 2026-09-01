Ex-cantor da banda Calcinha Preta, Rogério Valença morre aos 55 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:35
O cantor Rogério Valença, um dos primeiros vocalistas da história da Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na última segunda-feira (31), em Aracaju. Natural de Garanhuns, em Pernambuco, o artista integrou a banda entre 1998 e 2000, período importante para a consolidação do grupo no forró eletrônico.
A morte foi confirmada pelas redes sociais da Raio da Silibrina, grupo do qual Rogério fazia parte e que foi fundado por ele. A causa do falecimento não foi divulgada. Rogério havia tornado público que realizava tratamento de hemodiálise, mas não existe confirmação de que a condição renal tenha relação com a morte.
Rogério Valença
Durante sua passagem pela Calcinha Preta, Rogério participou das gravações dos CDs Vol. 05 e Vol. 06 e ficou marcado entre os fãs por interpretar músicas como "Eterno Amor", "Louca por Você" e "Me Leva".
Quem era Rogério Valença?
Nascido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Rogério Valença construiu uma trajetória ligada ao forró eletrônico. Depois de deixar a Calcinha Preta, o cantor continuou trabalhando no gênero e passou por outras bandas conhecidas do circuito, entre elas Mulheres Perdidas e Caviar com Rapadura.
Nos últimos anos, Rogério havia retomado a ligação com a Raio da Silibrina, grupo que fazia parte de sua trajetória artística.
Amigos lamentam morte
A cantora Andrea Alves, que dividiu o palco com Rogério, lamentou a morte do músico nas redes sociais. Segundo ela, os amigos sabiam que o artista enfrentava problemas de saúde e estava debilitado, mas ainda assim receberam a notícia com surpresa.
"A gente sabe que ele estava doente e bem debilitado, mas a gente não queria perder. Ele era um amigo querido, parceiro. Infelizmente, se foi", afirmou, nos Stories do Instagram.
O velório de Rogério Valença acontece nesta terça-feira (1º), na PIAF, localizada na Rua Laranjeiras, no Centro de Aracaju.