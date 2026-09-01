LUTO NA MÚSICA

Ex-cantor da banda Calcinha Preta, Rogério Valença morre aos 55 anos

Cantor integrou a banda entre 1998 e 2000 e emprestou a voz a hits como ‘Eterno Amor’ e ‘Louca por Você’

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:35

Rogério Valença Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Rogério Valença, um dos primeiros vocalistas da história da Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na última segunda-feira (31), em Aracaju. Natural de Garanhuns, em Pernambuco, o artista integrou a banda entre 1998 e 2000, período importante para a consolidação do grupo no forró eletrônico.

A morte foi confirmada pelas redes sociais da Raio da Silibrina, grupo do qual Rogério fazia parte e que foi fundado por ele. A causa do falecimento não foi divulgada. Rogério havia tornado público que realizava tratamento de hemodiálise, mas não existe confirmação de que a condição renal tenha relação com a morte.

Rogério Valença 1 de 11

Durante sua passagem pela Calcinha Preta, Rogério participou das gravações dos CDs Vol. 05 e Vol. 06 e ficou marcado entre os fãs por interpretar músicas como "Eterno Amor", "Louca por Você" e "Me Leva".

Quem era Rogério Valença?

Nascido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Rogério Valença construiu uma trajetória ligada ao forró eletrônico. Depois de deixar a Calcinha Preta, o cantor continuou trabalhando no gênero e passou por outras bandas conhecidas do circuito, entre elas Mulheres Perdidas e Caviar com Rapadura.

Nos últimos anos, Rogério havia retomado a ligação com a Raio da Silibrina, grupo que fazia parte de sua trajetória artística.

Amigos lamentam morte

A cantora Andrea Alves, que dividiu o palco com Rogério, lamentou a morte do músico nas redes sociais. Segundo ela, os amigos sabiam que o artista enfrentava problemas de saúde e estava debilitado, mas ainda assim receberam a notícia com surpresa.

"A gente sabe que ele estava doente e bem debilitado, mas a gente não queria perder. Ele era um amigo querido, parceiro. Infelizmente, se foi", afirmou, nos Stories do Instagram.