SEGREDO REVELADO

Ex-chef de Cristiano Ronaldo revela detalhe curioso da dieta que ajuda a explicar seu físico aos 41

Italiano responsável pela alimentação do jogador detalhou rotina alimentar rigorosa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:30

Físico de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

A disciplina de Cristiano Ronaldo fora dos gramados continua despertando curiosidade. Aos 41 anos, o atacante português mantém uma condição física que chama atenção até entre atletas mais jovens, resultado de uma rotina rígida de treinos e alimentação.

Quem revelou detalhes dessa dieta foi o chef italiano Giorgio Barone, que já trabalhou diretamente com o astro. Em entrevista repercutida por veículos internacionais como o Diario AS, The Sun e A Bola, ele contou quais alimentos fazem parte do cardápio diário do jogador e destacou um item que, segundo ele, é totalmente vetado.

Físico de Cristiano Ronaldo 1 de 12

"O café da manhã é composto por abacate, café e ovos. Nada de açúcar. Absolutamente nada de açúcar", afirmou Barone.



Segundo o chef, as refeições ao longo do dia seguem uma lógica semelhante. No almoço, predominam frango, peixe e vegetais. Já os carboidratos aparecem de forma bastante limitada.

"Se ele precisa de carboidratos, obtém através dos vegetais. Não há necessidade de alimentos feitos com farinha. Nada como pão ou macarrão", explicou.

À noite, o cardápio costuma ser mais leve. Peixes ou cortes magros de carne são servidos acompanhados por legumes.

O alimento proibido

Entre todas as restrições alimentares, uma chamou mais atenção. De acordo com Barone, Cristiano Ronaldo não consome leite. "Nada de leite. Os humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais", declarou.

O chef foi além e afirmou acreditar que o consumo do alimento na vida adulta não faz sentido. "Só os seres humanos continuam a beber leite aos 30, 40, 50 ou 60 anos e, na minha opinião, isso está errado", disse.

Como alternativa, ele citou bebidas vegetais como leite de amêndoas, aveia e arroz.

Dieta vale mais que treino?

Durante a entrevista, Barone também compartilhou sua visão sobre a importância da alimentação para o desempenho esportivo.

"Eu sempre digo que a importância é 60% dieta e 40% treino. O corpo humano é como um carro. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas se colocar o combustível errado no motor, ele terá dificuldades", afirmou.

As mansões de CR7 1 de 10