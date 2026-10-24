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Ex-Cheiro de Amor, Carla Visi é internada e desabafa: 'Sem previsão de alta'

Cantora relatou dificuldade para fazer o tratamento por causa de uma alergia forte a remédios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:28

Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Carla Visi, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, contou neste sábado (24) que está internada no setor de infectologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa. A baiana procurou ajuda médica depois de ter febres perto dos 40ºC e descobriu uma infecção causada por uma bactéria.

Com febre de 40ºC, cantora Carla Visi é internada

Carla Visi é internada com febre de 40ºC por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi ficou famosa nos anos 90 como vocalista da banda Cheiro de Amor por Reprodução/Instagram
Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
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Carla Visi é internada com febre de 40ºC por Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram, a artista explicou que os sintomas começaram na última segunda-feira (19). Ela disse que não sentiu mais nada além da temperatura alta. O maior problema agora é escolher o remédio certo, já que Carla tem alergia grave a vários medicamentos e a equipe do hospital ainda busca a opção mais segura.

A cantora segue em observação e ainda não tem previsão de alta. No perfil dela, deixou uma mensagem para tranquilizar a família, os amigos e os fãs. A artista prometeu usar as redes sociais para avisar sobre qualquer melhora nos próximos dias.

O público acompanha a saúde da cantora de perto desde 2017, quando ela teve câncer de mama. Na época, a baiana achou um pequeno caroço durante o autoexame de rotina e precisou fazer uma cirurgia para tirar o tumor no mês de junho.

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Para vencer a doença, Carla passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em entrevistas antigas, ela lembrou que o tratamento foi pesado e causou muitas dores, mas comemorou a cura e passou a usar a fama para alertar outras mulheres sobre a prevenção.

  • Leia a nota na íntegra:

"Família, amigos, fãs e companheiros de trabalho, no momento me encontro hospitalizada na infectologia do Hospital Santa Maria em Lisboa sem previsão de alta.

Desde segunda-feira, dia 19/10, fui acometida por febres em torno dos 40°. Apesar do diagnóstico de uma bactéria sem manifestação de sintomas além da febre e a dificuldade da terapia por ser extremamente alérgica, a equipe tem buscado a melhor solução.

Lamento por tudo, mas qualquer evolução, informaremos por este meio. Beijinhos e luz, Carla, Sarah e Américo".

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Cantora Saúde Internação Carla Visi

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