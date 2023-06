Ex-companheiro de Neymar revela bastidores de festas quentes do jogador

Neymar segue sendo assunto, mesmo sem entrar em campo. O atacante brasileiro foi assunto da entrevista do ex-companheiro de Paris Saint-Germain, Ander Herrera, que deu entrevista ao canal de TV argentino TyC Sports nesta sexta e foi perguntado sobre as festas do brasileiro. O jogador deu mais detalhes de um dos aniversários do antigo colega de PSG.



"As festas me assustam. Prefiro algo mais tranquilo. Estávamos no andar de cima da casa nos divertindo muito com as nossas parceiras, mas lá embaixo... Claro, tínhamos três ou quatro solteiros no time, e você os via descer. Eles subiam e diziam 'incrível'. Subiam com os olhos como se tivessem visto Jesus Cristo", detalhou Herrera ao canal argentino. Ele faz referência a quantidade de mulheres bonitas no aniversário de Neymar.