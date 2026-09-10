Ex de Ana Castela é preso após polícia apreender munições em fazenda

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:45
O influenciador do agronegócio César Rincon, que já teve um relacionamento com a cantora Ana Castela, foi preso durante uma operação da Polícia Civil em uma fazenda localizada em Araranguá, no Sul de Santa Catarina.
A ação investigava a possível posse irregular de armas e munições. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram 329 cartuchos de munição no imóvel.
Ana Castela e César Rincon
César foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante. Segundo informações divulgadas sobre o caso, ele pagou R$ 10 mil de fiança e foi liberado para responder à investigação em liberdade.
A operação foi realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina e teve como objetivo apurar a situação do armamento e das munições mantidos na propriedade.
Relação com Ana Castela
César Rincon ganhou projeção nas redes sociais também por sua ligação com Ana Castela. Os dois chegaram a se relacionar e apareceram juntos publicamente durante o período em que estiveram próximos.
Cesar Rincon
Além da atuação como influenciador, ele é conhecido por produzir conteúdo relacionado ao agronegócio e à rotina no campo.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.