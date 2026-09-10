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Ex de Ana Castela é preso após polícia apreender munições em fazenda

Influenciador do agronegócio, César Rincon foi autuado por suspeita de posse irregular de armas e munições

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:45

César Rincon, ex-affair de Ana Castela, foi preso durante operação em uma fazenda em SC
César Rincon, ex-affair de Ana Castela, foi preso durante operação em uma fazenda em SC Crédito: Reprodução

O influenciador do agronegócio César Rincon, que já teve um relacionamento com a cantora Ana Castela, foi preso durante uma operação da Polícia Civil em uma fazenda localizada em Araranguá, no Sul de Santa Catarina.

A ação investigava a possível posse irregular de armas e munições. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram 329 cartuchos de munição no imóvel.

Ana Castela e César Rincon

Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
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Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram

César foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante. Segundo informações divulgadas sobre o caso, ele pagou R$ 10 mil de fiança e foi liberado para responder à investigação em liberdade.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina e teve como objetivo apurar a situação do armamento e das munições mantidos na propriedade.

Relação com Ana Castela

César Rincon ganhou projeção nas redes sociais também por sua ligação com Ana Castela. Os dois chegaram a se relacionar e apareceram juntos publicamente durante o período em que estiveram próximos.

Cesar Rincon

Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
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Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
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Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
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Cesar Rincon por Reprodução/Instagram

Além da atuação como influenciador, ele é conhecido por produzir conteúdo relacionado ao agronegócio e à rotina no campo.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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