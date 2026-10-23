ENTENDA

Ex de Belo se pronuncia após suposta traição e briga em shopping: ‘Me sinto desrespeitada’

Rayane Figliuzzi comentou recentes polêmicas, inclusive a interdição de sua clínica estética

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 23:17

Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Rayane Figliuzzi se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (23) sobre as recentes polêmicas envolvendo o relacionamento com o cantor Belo e sobre a intimação de uma ação criminal que envolve sua clínica de estética.

Em uma carta aberta publicada no Story do Instagram, a ex-participante de A Fazenda 18 explicou que precusa de um tempo para se reconectar consigo mesma e afirmou ainda que não tomou nenhuma decisão sobre o fim do relacionamento.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

“Tenho me sentido profundamente desrespeitada como mãe, como mulher, de todas as maneiras. E me pergunto: até que ponto vale tudo por um like? Até onde querem me levar? Por trás de cada manchete existe uma pessoa, uma família, uma criança”, começou escrevendo Rayane.

Segundo a influenciadora, a mídia tem criado e distorcido histórias, sem o devido cuidado com as consequências. Por isso, precisa “de um tempo” para sim. “Para respirar, me reconectar comigo mesma e cuidar de quem eu amo”, afirmou.

Rayane ainda ressaltou que quando alguma decisão for tomada ou tiver algo a dizer, se dirigirá às redes sociais para contar. “Neste momento, só peço uma coisa: respeitem o meu momento. Me deem a paz de que eu preciso. Obrigada a cada uma que tem me mandado carinho. Vocês são a minha força”, finalizou.

Briga entre Rayane Figliuzzi e Belo

A crise no relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi ganhou mais um capítulo na quarta-feira (21). A influenciadora flagrou o cantor dentro de um carro com outra mulher no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O encontro teria terminado em uma discussão acalorada, com direito a uma garrafa de água arremessada pelo local.

As informações são do jornal Extra. Segundo o veículo, Rayane teria chegado ao estacionamento depois de descobrir que Belo estava no shopping, acompanhando uma mulher que não era Nicole Fagundes, ex-secretária da influenciadora apontada como affair do artista. Irritada com a situação, ela abordou os dois e discutiu com o namorado.

Antes do episódio, a influenciadora havia ido à faculdade e almoçado no Village Mall, localizado a cerca de 1,3 quilômetro do local onde Belo estava. Ao saber que o cantor se encontrava praticamente do outro lado da Avenida das Américas, que separa os dois centros comerciais, ela foi até o Barra Garden.

Cliníca estética interditada

A clínica estética de bronzeamento da empresária Rayane Figliuzzi, foi interditada em dezembro de 2025, após ser alvo de operação. Uma esteticista chegou a ser presa, mas o nome dela não foi divulgado.

O Espaço VIP Bronze fica na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. Rayane não estava no local.

A ação da Delegacia do Consumidor (Decon) foi realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária. A fiscalização investiga denúncias feitas por clientes contra o estabelecimento.