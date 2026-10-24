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Ex de Benício Huck, Duda Guerra revela que já dividiu paquera com Rafa Justus: 'Tivemos interesse'

Influenciadoras também aproveitaram o encontro para treinar juntas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08:09

Duda Guerra e Rafaella Justus são amigas Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Guerra e Rafaella Justus contaram aos seguidores que já se interessaram pelo mesmo garoto. Durante uma live na sexta-feira (23), as influenciadoras responderam perguntas dos fãs e falaram sobre a amizade delas.

O assunto surgiu quando um seguidor perguntou se elas já tinham se apaixonado pelo mesmo homem. Duda, que é ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, assumiu a resposta. Ela confirmou a atração, mas deixou claro que não foi nada sério. "Interesse, sim, mas se apaixonar mesmo, não", disse.

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As duas ficaram amigas por causa da apresentadora Ticiane Pinheiro, mãe de Rafaella com o empresário Roberto Justus. Duda mora no Rio de Janeiro e Rafaella vive em São Paulo com o pai, mas elas procuram se encontrar sempre que podem.

Antes de abrirem a live, as amigas foram treinar juntas. Elas fizeram uma aula de hot barre, que mistura movimentos de balé e pilates em uma sala aquecida. Rafaella contou que elas se confundiram na hora de marcar e achavam que fariam apenas uma aula de pilates tradicional.