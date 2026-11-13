TRAGÉDIA EM SETEMBRO

Ex de Bruno Avelar, morto em acidente com Rick, expõe bastidores da disputa pela herança e dispara: 'Não fui honrada'

Cláudia Guimarães relatou detalhes do fim do casamento de 17 anos, falou sobre o sofrimento dos filhos e, por meio de seus advogados, questionou a movimentação de bens antes da conclusão do inventário

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:40

Ex de Bruno Avelar, morto em acidente com Rick, desabafa sobre disputa pela herança e relata sofrimento dos filhos Crédito: Reprodução

Cláudia Guimarães, ex-mulher do empresário Bruno Avelar, morto em setembro em um acidente de avião que também vitimou o cantor Rick, da dupla com Renner, decidiu se pronunciar publicamente sobre a disputa envolvendo a herança. Em uma sequência de publicações nas redes sociais, ela relatou os bastidores do fim do casamento de 17 anos, falou sobre o sofrimento dos dois filhos do ex-casal e rebateu acusações feitas na internet.

Mãe de Kevin e Kai, ambos menores de idade, Cláudia afirmou que resolveu quebrar o silêncio após enfrentar ataques e insinuações sobre sua conduta, incluindo acusações de alienação parental.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

Segundo o relato, o relacionamento começou a chegar ao fim em julho de 2024, depois de um impasse envolvendo o visto permanente nos Estados Unidos. Na ocasião, Bruno retornou ao Brasil, enquanto Cláudia organizou sozinha a mudança da família. Ela desembarcou no país em 21 de janeiro de 2025.

Em 30 de abril daquele ano, os dois assinaram um acordo extrajudicial de divórcio com cláusula de sigilo, homologado no Brasil em julho. Cláudia afirmou que aceitou condições desfavoráveis em um momento de vulnerabilidade, pois queria evitar conflitos e preservar os filhos. Em maio, ela se mudou para um imóvel alugado levando praticamente apenas seus pertences pessoais.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses 1 de 22

"Para ter paz e conseguir seguir a minha vida, acabei tomando decisões em um momento em que estava extremamente vulnerável. E hoje reconheço que acabei sendo muito prejudicada. Mas, naquele momento, decidi seguir", escreveu. Na sequência, resumiu sua insatisfação com o acordo: "Eu honrei. Só não fui honrada".

A influenciadora também contou que ela e Bruno decidiram adiar a comunicação oficial do divórcio aos filhos para evitar que as crianças enfrentassem mais um choque depois da mudança de país.

Kevin e Kai só foram informados sobre a separação no final de outubro de 2025. De acordo com Cláudia, nesse período Bruno já mantinha um relacionamento com Lívia Avelar, com quem se casou em agosto de 2026, 49 dias antes do acidente que provocou sua morte.

Ela afirmou que o empresário apresentava a nova companheira no círculo social e dentro de casa sem que ela ou os filhos soubessem do relacionamento. "Uma coisa é um adulto decidir seguir a própria vida. Outra é uma criança descobrir que estava vivendo uma realidade diferente daquela que acreditava conhecer", desabafou.

Cláudia também negou ter tentado afastar os meninos do pai e afirmou que procurava incentivar a convivência entre eles, apesar das dificuldades enfrentadas após a separação.

Advogados de Cláudia questionam movimentação de bens

Além dos relatos pessoais, a disputa pela herança ganhou um novo capítulo com um comunicado divulgado pela equipe jurídica de Cláudia, do escritório Marcondes Madureira Advogados.

Os advogados questionaram possíveis movimentações envolvendo bens integrantes do espólio de Bruno antes da conclusão do inventário. A manifestação cita uma publicação de uma influenciadora que teria recebido de Lívia Avelar um presente que, segundo a postagem, pertencia ao empresário.

Para a defesa de Cláudia, o episódio precisa ser apurado porque pode afetar os direitos dos herdeiros, Kevin e Kai.

"O episódio confirma as ações e movimentos feitos pela parte sobre disposição de bens integrantes do espólio antes da conclusão do inventário, situação que merece apuração e pode afetar os direitos dos herdeiros, inclusive Kevin e Kai", afirma o comunicado assinado pelo advogado Leonardo Marcondes Madureira.

A equipe jurídica acrescentou que Cláudia "não busca exposição, conflitos ou qualquer patrimônio para si", mas pretende impedir que "interesses patrimoniais se sobreponham ao futuro das crianças".

O que diz a defesa de Lívia Avelar?

A defesa de Lívia Avelar, viúva do empresário, também se manifestou sobre o inventário. Em comunicado anterior, o escritório Aníbal Monteiro Advogados afirmou que não existe ação judicial contra os filhos de Bruno e que Kevin e Kai foram incluídos como herdeiros desde o início do procedimento.