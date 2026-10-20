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Ex de Hulk, Iran Ângelo fala sobre 'guerra da vida' e faz desabafo sobre ser substituída

Influenciadora publicou reflexão nas redes sociais; empresária é mãe de três filhos do ex-jogador, que hoje é casado com a sobrinha dela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:57

Iran Ângelo e Hulk foram casados de 2007 até 2019
Iran Ângelo e Hulk foram casados de 2007 até 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Ângelo, de 56 anos, fez uma reflexão sobre maternidade nas redes sociais e afirmou que ser uma boa mãe é a principal prioridade na "guerra" de sua vida. A empresária e influenciadora ficou conhecida nacionalmente por ter sido casada com o jogador Hulk entre 2007 e 2019. A união terminou de forma polêmica: após a separação, o atacante assumiu um relacionamento com Camila Ângelo, que é sobrinha de Iran.

Nos Stories do Instagram, Iran publicou: "Na guerra da minha vida, minha única prioridade é ser uma boa mãe! O resto já não me importa, porque todos os lugares serei substituída. Menos na vida dos meus filhos".

Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados

Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
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Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram
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Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados por Reprodução/Instagram

A influenciadora tem três filhos com Hulk: Ian, de 18 anos, Tiago, de 16, e Alice, de 12. Os dois meninos seguem os passos do pai no futebol. Em julho deste ano, Iran celebrou os aniversários dos filhos mais velhos e se definiu como a "mãe mais feliz do mundo".

Post de Iran Ângelo
Post de Iran Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento da empresária com o atleta chegou ao fim em 2019. Após a separação, Hulk assumiu um relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha de Iran, com quem se casou posteriormente. Com ela, o jogador é pai de Zaya, de 4 anos, e Aisha, de 2.

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Thiago e Ian, filhos de Iran Angêlo e Hulk, assinaram com o Atlético-MG por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
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Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram

Iran Ângelo está noiva de Lucas Suassuna

Desde 2023, Iran vive um relacionamento com Lucas Suassuna, de 39 anos. Os dois estão noivos e costumam compartilhar momentos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a empresária publicou registros em que aparece trocando beijos com o companheiro enquanto os dois dançavam. Além das declarações ao amado, Iran também chama a atenção dos seguidores ao compartilhar momentos de lazer e fotos de maiô.

Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila sensualizaram por Reprodução
Hulk e Camila por Reprodução
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Redes Sociais
Iran, Hulk e Camila por Reprodução
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução
Hulk e Camila se casaram por Divulgação
Casamento de Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran, Camila e Hulk por Reprodução
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Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram

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Hulk Iran Ângelo

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