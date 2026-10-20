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Ex de Hulk, Iran Ângelo fala sobre 'guerra da vida' e faz desabafo sobre ser substituída

Influenciadora publicou reflexão nas redes sociais; empresária é mãe de três filhos do ex-jogador, que hoje é casado com a sobrinha dela

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:57

Iran Ângelo e Hulk foram casados de 2007 até 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Ângelo, de 56 anos, fez uma reflexão sobre maternidade nas redes sociais e afirmou que ser uma boa mãe é a principal prioridade na "guerra" de sua vida. A empresária e influenciadora ficou conhecida nacionalmente por ter sido casada com o jogador Hulk entre 2007 e 2019. A união terminou de forma polêmica: após a separação, o atacante assumiu um relacionamento com Camila Ângelo, que é sobrinha de Iran.

Nos Stories do Instagram, Iran publicou: "Na guerra da minha vida, minha única prioridade é ser uma boa mãe! O resto já não me importa, porque todos os lugares serei substituída. Menos na vida dos meus filhos".

Iran Ângelo tem feito sucesso nas redes sociais com seus maiôs ultracavados 1 de 25

A influenciadora tem três filhos com Hulk: Ian, de 18 anos, Tiago, de 16, e Alice, de 12. Os dois meninos seguem os passos do pai no futebol. Em julho deste ano, Iran celebrou os aniversários dos filhos mais velhos e se definiu como a "mãe mais feliz do mundo".

Post de Iran Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento da empresária com o atleta chegou ao fim em 2019. Após a separação, Hulk assumiu um relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha de Iran, com quem se casou posteriormente. Com ela, o jogador é pai de Zaya, de 4 anos, e Aisha, de 2.

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk 1 de 14

Iran Ângelo está noiva de Lucas Suassuna

Desde 2023, Iran vive um relacionamento com Lucas Suassuna, de 39 anos. Os dois estão noivos e costumam compartilhar momentos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a empresária publicou registros em que aparece trocando beijos com o companheiro enquanto os dois dançavam. Além das declarações ao amado, Iran também chama a atenção dos seguidores ao compartilhar momentos de lazer e fotos de maiô.